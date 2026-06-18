  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင် အီရန်၊အမေရိကန် ဆွေးနွေးပွဲ၏ နောက်ဆုံးအစည်းအဝေးကို သတ်မှတ်ပြီးပါပြီ

၁၈ ဇွန် ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၈
News ID: 1828995
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင် အီရန်၊အမေရိကန် ဆွေးနွေးပွဲ၏ နောက်ဆုံးအစည်းအဝေးကို သတ်မှတ်ပြီးပါပြီ

ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက အီရန်နှင့် အမေရိကန်အကြား ဆွေးနွေးပွဲများကို မနက်ဖြန် သောကြာနေ့ တွင် ဆွစ်ဇာလန်တောင်တန်းအပန်းဖြေစခန်း Burgenstock တွင် ကျင်းပမည်ဟု အတည်ပြုခဲ့ပြီး ကြားဝင်စေ့ စပ်ပေးသည့် နိုင်ငံအများအပြားလည်း ပါဝင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက အမေရိကန်နှင့် အီရန်အကြား ဆွေးနွေးပွဲများကို မနက်ဖြန်တွင် ဆွစ်ဇာလန်တောင်တန်းအပန်းဖြေစခန်း Burgenstock တွင် ကျင်းပမည်ဟု အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။

လက်ရှိအခြေအနေအရ အမေရိကန်နှင့် အီရန်တို့သည် အခြားကြားဝင်စေ့စပ်ပေးသူများနှင့် ပါကစ္စတန်နှင့် ကာတာအပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံများနှင့်အတူ သဘောတူညီချက်အကောင်အထည်ဖော်ရေးဆိုင်ရာ ကနဦး ဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပရန် မနက်ဖြန် Burgenstock တွင် တွေ့ဆုံရန် အစီအစဉ်ရှိကြောင်း ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီး ဌာနက ၎င်း၏ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားပါတယ်။

အစည်းအဝေး၏ အချိန်ဇယား သို့မဟုတ် အသေးစိတ်အစီအစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ နောက်ထပ်အချက် အလက်များ ကို မပေးထားကြောင်း ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားပါတယ်။

အစီရင်ခံစာအရ အီရန်က ဆွစ်ဇာလန်တွင် သဘောတူညီချက်ကို တိုက်ရိုက်လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း အခမ်းအနား မရှိကြောင်းနှင့် လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းကို သမ္မတထရမ့်နှင့် သမ္မတ ဒေါက်တာ မတ်စ်အူဒ် ဘေဇစ်ရှ် ဂီယန်း တို့မှ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား ပြီးနောက် ဤသတင်း ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha