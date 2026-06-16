ခါသန်မိုလ်အန်ဗီယာ(ဆွ)ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ် က ဇီယွန်ဝါဒီအစိုးရကို သတိပေး

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Farsnews၏အစီရင်ခံစာအရ ခါသန်မိုလ်အန်ဗီယာ(ဆွ)ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ် က ကြေညာချက်တစ်စောင် ထုတ်ပြန်ပြီး “အမေရိကန်သမ္မတက စစ်ပွဲပြီးဆုံးကြောင်း ကြေညာပြီးနောက် ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ ရက်အတွင်း တောင်ပိုင်းလက်ဘနွန်မှာ ဇီယွန်ဝါဒီအစိုးရရဲ့ အကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့ဟာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို ၈၄ ကြိမ် ချိုးဖောက်ခဲ့ပြီး ရာဇဝတ်မှုတွေ ဆက်လက်ကျူးလွန်နေပြီး လက်ဘနွန်က ဖိနှိပ်ခံရသူတွေကို အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်မှုတွေ ဆက်လက် ကျူးလွန်နေပါတယ်” လို့ အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ခါသန်မိုလ်အန်ဗီယာ(ဆွ)ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ် က “ဇီယွန်ဝါဒီအစိုးရရဲ့ ကလေးသူငယ်သတ်ဖြတ်ရေးတပ်မတော်ဟာ လက်ဘနွန်တောင်ပိုင်းမှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ မကောင်းမှုတွေကို မရပ်တန့်ဘူးဆိုရင် အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံရဲ့ အင်အားကြီးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဆီကနေ ရက်စက်တဲ့တုံ့ပြန်မှုကို မျှော်လင့်ရမယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ သတိပေးပါတယ်” လို့ အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment