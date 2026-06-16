ရန်သူဟာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ကမ်းရိုးတန်းကိုတောင် မချဉ်းကပ်ရဲ ကြောင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဟာသမီ ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
IRNAသတင်းဌာန၏အစီရင်ခံစာအရ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အမီးရ် ဟာသမီက အင်္ဂါနေ့က စစ်ရေး အခမ်းအနား တစ်ခုမှာ ရန်သူဟာ သူတို့ရဲ့ ကျူးကျော်မှုမှာ အဓိက နိုင်ငံရေးနဲ့ စစ်ရေးရည်မှန်းချက်တွေကို ဖော်ပြခဲ့ပြီး အီရန်နိုင်ငံ ကို သိမ်းပိုက်ပြီး အစ္စလာမ် ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ဖျက်ဆီးဖို့ ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ ကြေညာခဲ့တယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ ရာဇဝတ်သား သမ္မတကလည်း သတင်းထောက်တစ်ဦးရဲ့ "ဒီစစ်ပွဲပြီး ရင် အီရန်ရဲ့ မြေပုံ ပြောင်းလဲသွားမလား" ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ရှက်ရွံ့မှုမရှိဘဲ "ဟုတ်ကဲ့" လို့ ဖြေကြားခဲ့ကြေင်း ဒါပေမယ့် ဒီနေ့ သူ့ကို မေးကြည့်ရင် ဘယ်ရည်မှန်းချက် အောင်မြင်ခဲ့လဲ ဆိုတာရော? ဆိုဖြေနိုင်မှာ မဟုတ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီမတိုင်ခင်မှာ ရန်သူက ၁၂ ရက်ကြာ စစ်ပွဲမှာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ပြီး ဒီစစ်ပွဲမှာလည်း အလားတူ ဖြစ်ရပ် ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဟာသမီက ပြောပါတယ်။
အီရန်တပ်မတော်အကြီးအကဲက ရာဇဝတ်မှုများစွာကျူးလွန်ပြီးနောက်တွင်ပင် ၎င်းတို့သည် ရည်မှန်းချက် တစ်ခုတည်းကို မအောင်မြင်နိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ ယနေ့တွင် အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် သခင်အား ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပြီး အီရန်အစ္စလာမ်မစ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံသည် ယခင်ကထက် ပိုမိုအားကောင်းလာကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏မြေသည် တစ်လက်မမျှပင် လျော့နည်းသွားခြင်းမရှိကြောင်းနှင့် ယနေ့တွင် မည်သူမျှ ဤသို့ပြောရန် သတ္တိမရှိကြောင်းနှင့် နောင်တွင်လည်း ဘယ်တော့မှ ပြောတော့မှာမဟုတ် ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
လက်ဘနွန်နှင့် ဟစ်ဇ်ဘိုလာအပါအဝင် နေရာအမျိုးမျိုးတွင် ဇီယွန်ဝါဒီများ၏ ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုအပြီးတွင် အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၏ ဆန္ဒသည် အောင်ပွဲခံခဲ့ကြောင်း ကမ္ဘာကြီးက တွေ့မြင်ခဲ့ရပြီး ရန်သူ သည် နိုင်ငံရေးနှင့် မဟာဗျူဟာအဆင့်တွင် နောက်ဆုံးရှုံးနိမ့်မှုကို ခံစားခဲ့ရကြောင်း လူတိုင်းသိလာကြောင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဟာသမီက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန်အစ္စလာမ်မစ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ တပ်မတော်အကြီးအကဲက ရန်သူသည် ၎င်း၏စစ်ရေးအောင်ပွဲကို ကြေငြာခဲ့ပြီး အီရန်တွင် ရေတပ်နှင့် လေတပ်ဟူ၍ အထပ်ထပ်အခါခါ ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ၎င်း၏ပြောဆိုချက် မှန်ကန်ပါက အီရန်၏ နယ်မြေတည်တံ့ခိုင်မြဲမှု ဆုံးရှုံးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ပြောဆိုချက် မှားယွင်းနေသောကြောင့် ယင်းသို့ မဖြစ်မြောက်ခဲ့ဘဲ ယနေ့တွင် အီရန်အစ္စလာမ်မစ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၏ ရေတပ် သည် အိုမန်ပင်လယ်ရှိ ကမ်းရိုးတန်းဒေသ ၆၀၀ ကီလိုမီတာကို ၎င်း၏ သာလွန်မှုဖြင့် ကာကွယ် လျက်ရှိပါတယ်။
ရန်သူတွေ အလွန်ဂုဏ်ယူတဲ့ ရေတပ်တွေဟာ တစ်ချိန်က ကျနော် တို့၏ ရေကြောင်းနယ်နိမိတ်ထဲကို ဝင်ရောက်ခဲ့ သည့် အမှားကို ကျူးလွန်ခဲ့ကြပြီး ကျနော်တို့၏ တပ်မတော်၊ IRGC ရဲ့ ရေတပ်နဲ့ IRGC ရဲ့ အာကာသတပ်ဖွဲ့တွေက တိုက်ခိုက်မှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ကြကြောင်း သူတို့ဟာ ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကို ဖွင့်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ရောက်ရှိလာခဲ့ ပေမယ့် လမ်းမှာရော ထွက်ပြေးနေချိန်မှာပါ ကျနော် တို့ရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့ ပစ်မှတ်ထားခံခဲ့ရကြောင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဟာသမီက ပြောပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment