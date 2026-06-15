  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

ဇါဟီယာဒေသပေါ် တိုက်ခိုက်မှု၊ အီရန်နှင့် အမေရိကန်အကြား အပစ်ရပ်သဘောတူညီချက် ချိုးဖောက်မှု

၁၅ ဇွန် ၂၀၂၆ - ၁၄:၀၀
News ID: 1827443
ဇါဟီယာဒေသပေါ် တိုက်ခိုက်မှု၊ အီရန်နှင့် အမေရိကန်အကြား အပစ်ရပ်သဘောတူညီချက် ချိုးဖောက်မှု

အီရန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ၂၀၂၆ ဇွန် ၁၄ ရက် ညနေဘက်တွင် ဘေရွတ်မြို့ရှိ ဇါဟီယာဒေသအပေါ် အစ္စရေးအစိုးရ၏ ပြင်းထန်သော လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

IRNAသတင်းဌာန၏အစီရင်ခံစာအရ ထုတ်ပြန်ချက်အရ အစ္စရေးအစိုးရသည် တနင်္ဂနွေနေ့ ညနေတွင် ဇါဟီယာ ရှိ လူနေအိမ်ရာတစ်ခုကို လေကြောင်းမှ တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် လက်ဘနွန် နိုင်ငံသား အများအပြား သေဆုံးပြီး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြပါတယ်။

အီရန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ဤလုပ်ရပ်ကို လက်ဘနွန်နိုင်ငံ၏ အချုပ်အခြာအာဏာနှင့် နယ်မြေတည်တံ့မှု ကို ထင်ရှားစွာ ချိုးဖောက်သည့် အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင် ဧပြီ ၈ ရက်နေ့ တွင် အီရန်နှင့် အမေရိကန်အကြား ပြုလုပ်ခဲ့သော အပစ်ရပ်သဘောတူညီချက်ကိုလည်း ချိုးဖောက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဆိုထားပါတယ်။

ထုတ်ပြန်ချက်တွင် အမေရိကန်အစိုးရကိုလည်း အစ္စရေး၏ စစ်ရာဇဝတ်မှုများ နှင့် အပစ်ရပ်သဘောတူညီချက် ဆက်လက်ချိုးဖောက်မှုများအတွက် တိုက်ရိုက်တာဝန်ရှိသည်ဟု ဆိုကာ သတိပေးထားပါတယ်။ အီရန်သည် မိမိကိုယ်ကို ကာကွယ်ရန်ရှိသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအခွင့်အရေးအရ လိုအပ်သည့် အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်ရန် အသင့်ရှိနေကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

ထုတ်ပြန်ချက်အရ အစ္စရေး၏ စစ်ရေးတိုးချဲ့မှုနှင့် အပြင်းအထန် အကြမ်းဖက်လှုံ့ဆော်မှုများကြောင့် ဒေသတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လုံခြုံရေးအတွက် ပြင်းထန်သော အန္တရာယ် ဖြစ်ပေါ်လာနေကြောင်းလည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ ထိုအခြေအနေအတွက် အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေးတို့ကို တာဝန်ရှိကြောင်း ပြောကြားထားပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha