အာဇာနည်များ သွေးအတွက် အားလုံးက လက်စားချေလိုပါတယ်/သဘောတူညီချက်ဆိုတာ ရာဇဝတ်မှုကို မေ့ပစ်ရမယ်လို့ မဆိုလိုကြောင်း အီရန်ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ အီစ္စမာအီ ဗကာအီ က အီရန်နိုင်ငံ၏ အာဇာနည်များ ကို လက်စားချေဖို့ကိစ္စဟာ အမြဲတမ်းကိစ္စ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဒီနိုင်ငံအပေါ် ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ အဓိကရာဇဝတ်မှုတွေကို ဘယ်သူမှ လျစ်လျူရှုလို့ ဒါမှမဟုတ် မေ့ပစ်လို့ မရကြောင်း ဒါကြောင့် ဒါဟာ အမြဲတမ်းနဲ့ စဉ်ဆက်မပြတ် တောင်းဆိုမှုတစ်ခု ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ အီရန်ပြည်သူတွေအပေါ် ကျူးလွန်ခဲ့သည့် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သည့် ရာဇဝတ်မှုများကို မှတ်တမ်းတင်ပြီး ရှင်းပြဖို့ အစွမ်းကုန် ကြိုးစားသွားပါမည်ဖြစ်ကြောင်း ဒီလုပ်ငန်းဟာ အမြဲတမ်းနဲ့ စဉ်ဆက်မပြတ် လုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအားလုံးကို ဒီရာဇဝတ်မှုတွေကို မှတ်တမ်းတင်ပြီး ရှင်းပြဖို့နဲ့ တရားမျှတမှုကို ရှာဖွေဖို့ တိုက်တွန်းသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး စစ်ပွဲကို အဆုံးသတ်ဖို့နဲ့ တင်းမာမှုတွေကို လျှော့ချဖို့ သံတမန်ရေးနဲ့ တစ်ဖက်နဲ့ နားလည်မှုရယူတာဟာ အီရန်ပြည်သူတွေအပေါ် ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ ရာဇဝတ်မှုတွေကို မေ့ပစ်လို့ ဒါမှမဟုတ် ခွင့်လွှတ်လို့ လုပ်တာ မဟုတ်ကြောင်း ကို သံသယဖြစ်စရာ မရှိဖို့ လည်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက သဘောတူညီချက်၏ နေရာပြောင်းလဲမှုသည် ဆွေးနွေးပွဲတွင် ပါဝင်သော နိုင်ငံအားလုံး၏ တညီတညွတ်တည်း ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
သဘောတူညီချက်ကို အကောင်အထည်မဖော်ပါက အီရန်၏ တုံ့ပြန်မှုသည် အလားတူဖြစ်လိမ့်မည်ဟု ၎င်းက ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပြီး ကုလသမဂ္ဂသည် လက်ရှိအခြေအနေတွင် ဦးဆောင်သူမဟုတ်ကြောင်း လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၁၂ ရက်ကြာစစ်ပွဲတွင် အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေးတို့၏ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုများကို ကျွန်ုပ်တို့ မမေ့နိုင်ကြောင်း ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment