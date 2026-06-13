ရှဟီးဒ်အေမာမ် ခါမေနီ (ရ.ဟ) ၏ ဈာပနအခမ်းအနားကို မုဟော်ရမ် လ ၁၉ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ ထုတ်ပြန်ထားသော ကြေညာချက်အရ ရှဟီးဒ် အေမာမ် ခါမေနာအီ (အ.စ) ရုပ်အလောင်းကို နှုတ်ဆက်ခြင်း၊ ဈာပနနှင့် မြှုပ်နှံခြင်းအခမ်းအနားများကို အဆင့်များစွာဖြင့် ကျင်းပ မည်ဖြစ်ပါတယ်။
ကြေညာချက်အရ အများပြည်သူ နှုတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားများကို ၂၀၂၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၄ ရက်နှင့် ၅ ရက်နေ့တွင် တီဟီရန်မြို့ရှိ မိုဆွလာအေမာမ် ခိုမေနီ (ရ.ဟ) တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး ၂၀၂၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၆ ရက်နေ့တွင် တီဟီရန်မြို့ရှိ အဓိကဈာပနအခမ်းအနားကို ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အပြင် ဈာပနအခမ်းအနားများကို ၂၀၂၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၇ ရက်နေ့တွင် ကွမ်းမြို့တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး ၂၀၂၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၉ ရက်နေ့တွင် မရှ်ဟဒ် မြို့တွင် ဈာပနအခမ်းအနားကို ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး ထို့နောက် အေမာမ် ရေဇာ (အ.စ) ရောင်ဇာတော် တွင် မြှုပ်နှံမည်ဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အပြင် ကြေညာချက်တွင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ပြည်သူလူထု၊ အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ) ကို ချစ်မြတ်နိုးသူများနှင့် လွတ်လပ်မှုကို ချစ်မြတ်နိုးသူများအနေဖြင့် ဤစျာပန အခမ်းအနား တွင် ပါဝင်ရန်လည်း မေတ္တာရပ်ခံထား ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment