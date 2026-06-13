အီရန်ဗဟိုဘဏ်က တိုမန် တစ်သိန်းတန် (ရီယယ် တစ်သန်း) ငွေစက္ကူအသစ်များ ထုတ်ဝေမည်

၁၃ ဇွန် ၂၀၂၆ - ၀၇:၀၉
News ID: 1826314
အီရန်ဗဟိုဘဏ်သည် တန်ဖိုးအားဖြင့် တိုမန် (၁) သိန်းနှင့် ညီမျှသော ရီယယ် (၁) သန်းတန် ငွေစက္ကူအသစ်များကို ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ ငွေစက္ကူသစ်၏ ရှေ့ ဘက်တွင် အီရန်နိုင်ငံ၏ ဘာသာ ရေး နှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ အထိမ်းအမှတ်များဖြစ်သည့် ဟဇရသ် မအ်စူမဟ် (စ.အ) ၏ ရောင်ဇာတော် (ဗိမာန်) တော်ပုံရိပ်နှင့်အတူ နောက်ကျော ဘက် တွင် အကြမ်းဖက် အမေရိကန် ၏ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ရှဟီးဒ် ဖြစ်သွားသည့် အာဇာနည် ကျောင်းသူ ၁၆၈ ၏ ကျောင်း မီးနဗ်ရှိ ရှဂျရာယေသွယေဗဟ် ကျောင်း နှင့် ဟော်မုဇ် ရေလက်ကြား ၏ အထိမ်းအမှတ် ရုပ်ပုံတို့ကို ထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါသည်။
Your Comment