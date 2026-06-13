ဟစ်ဇ်ဘိုလာက အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့များကို ၂၄ နာရီအတွင်း တန်ပြန်တိုက်ခိုက်မှု ၂၄ ကြိမ် ပြုလုပ်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ လက်ဘနွန်ခုခံရေးအဖွဲ့ ဟစ်ဇ်ဘိုလာက ပြီးခဲ့သည့် ၂၄ နာရီအတွင်း အစ္စရေးစစ်တပ်ကို တန်ပြန်တိုက်ခိုက်မှု ၂၄ ကြိမ် ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
အဖွဲ့အစည်း၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဤစစ်ဆင်ရေးများသည် ဇီယွန်ဝါဒီအစိုးရ၏ အပစ်အခတ်ရပ်စဲ ရေးချိုး ဖောက်မှုများ၊တောင်ပိုင်းလက်ဘနွန်ရှိ အရပ်သားများအပေါ် တိုက်ခိုက်မှုများနှင့် အိမ်များနှင့် ရွာများကို ဖျက်ဆီး မှုများကြောင့် လက်ဘနွန်နိုင်ငံသားများစွာ အသက်ဆုံးရှုံးဒဏ်ရာရရှိမှုတို့ကို တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြထားပါတယ်။
ကြေညာချက်အရ အစ္စရေးဒရုန်းများကို ပစ်ချခဲ့ပြီး စစ်ဘက်နေရာများနှင့် စစ်ဘက်ပစ္စည်းများကို ဤစစ်ဆင်ရေး များတွင် ပစ်မှတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ တိုက်ခိုက်မှုများကို လက်ဘနွန်တောင်ပိုင်းရှိ အယ်လ်ခါဒါလီ၊ အယ်လ်နာကူရာ၊ အယ်လ်ကူဝါဇေး၊ ရာရှက်ဖ်၊ တာ-ဟာဖာ၊ အယ်လ်ကန့်တာရာ၊ ဒီယာဆာရီယန်၊ ဘင့်ဂျဘီးလ်၊ အယ်လ်ယူဒေဆာ၊ ဇူတာ အယ်လ်ရှာကွီယာ နှင့် ယာမာ အယ်လ်ရှာကွစ် အပါအဝင် နေရာအမျိုးမျိုးတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဟစ်ဇ်ဘိုလာက ၎င်း၏ကြေညာချက်တွင် ဤအစီအမံများသည် လက်ဘနွန်နှင့် ၎င်း၏ပြည်သူများကို ကာကွယ်ရန်ဖြစ်ပြီး မိမိ တို့၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ သိမ်းပိုက်ထားသော ဇီယွန်ဝါဒီအစိုးရအား လက်ဘနွန်၊ ၎င်း၏အစိုးရ၊ ပြည်သူများနှင့် ခုခံရေးတပ်ဖွဲ့များအပေါ် နောက်ထပ်လုပ်ဆောင်မှုများမှ တားဆီးရန်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment