လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်းအီရန်ပြည်သူများ ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အီရန်ပြည်သူများ ၏ ကျေးဇူးတင် စာ မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဗစ်မေလ္လာဟ်ဟေရ်ရဟ်မန်နေရ်ရဟီးမ်
ဤလှုပ်ရှားမှုတွင် လက်မှတ်ရေးထိုးသူများဖြစ်သော ကျွန်ုပ်တို့သည် အီရန်အစ္စလာမ်သမ္မတနိုင်ငံ၏ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များမှ ဝန်ထမ်းများနှင့် တပ်မှူးများအားလုံး၊ တပ်မတော်၊ IRGC၊ ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် အခြားနိုင်ငံ၏ လုံခြုံရေးကို ကာကွယ်သူများအပါအဝင် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
နိုင်ငံ၏ လုံခြုံရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ နယ်မြေတည်တံ့ခိုင်မြဲမှုနှင့် အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားများကို ထိန်းသိမ်းရာတွင် ၂၄ နာရီပတ်လုံး ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကို ဤချစ်လှစွာသော ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အသိအမှတ်ပြုမှုနှင့် လေးစားမှုကို ထိုက်တန်ပါသည်။ ယနေ့နိုင်ငံ၏ လုံခြုံရေးနှင့် တည်ငြိမ်မှုသည် ဤတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော တပ်ဖွဲ့များ၏ ရုန်းကန်မှုများ၊ စွန့်လွှတ်မှုများနှင့် ကိုယ်ကျိုးမငဲ့မှုများ၏ ရလဒ်ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ချစ်မြတ်နိုးရသော နိုင်ငံ၏ စစ်ရေး၊ ဒုံးကျည်နှင့် ကာကွယ်ရေးအာဏာပိုင်များကို တည်ထောင်သူများ ဖြစ်သည့် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များနှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစုများနှင့် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များမှ အငြိမ်းစား ယူထားသူ များအား ပိုမိုများပြားသော ရုပ်ဝတ္ထုနှင့် စိတ်ဓာတ်ရေးရာ အထောက်အပံ့များ ပေးအပ်ရန် သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များ ကိုလည်း တောင်းဆိုအပ်ပါသည်။ ဤချစ်လှစွာသော ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ စွမ်းရည်များနှင့် ကောင်းကျိုးချမ်းသာကို မြှင့်တင်ရန် အခြေခံအုတ်မြစ်ကို ပံ့ပိုးပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် ဤချစ်လှစွာသော ၎င်းတို့၏ ရိုးသားပြီး အကျိုးမပြန်သော ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများနှင့် စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှုများအတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိစေရန်အတွက် ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားမှ ရရှိသော ဝင်ငွေအားလုံး ကို အမျိုးသား လုံခြုံရေးအေဂျင်စီ၏ စီမံခန့်ခွဲရေးတွင် ထားရှိသင့်ပါသည်။ နိုင်ငံ၏ ကာကွယ်ရေးနှင့် ဒုံးကျည်စွ မ်းရည်များ တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် အားကောင်းစေခြင်းအတွက် သုံးစွဲရန်နှင့် နယူးမက္ကဆီကို ဝန်ထမ်းများနှင့် အငြိမ်းစားများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက် အသုံးပြုရန် အဆိုပြုထားပါသည်။
အီရန်၏ လုံခြုံရေးနှင့် အာဏာကို ကာကွယ်သူအားလုံး ကျန်းမာခြင်း၊ အောင်မြင်မှုနှင့် ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားခြင်းတို့ကို ဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါသည်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment