ကာတာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ယနေ့ တီဟီရန်သို့ ထွက်ခွာသွား / ရိုက်တာသတင်းဌာန

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အနောက်တိုင်းမီဒီယာများ၏ အဆိုအရ ကာတာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် တီဟီရန်သို့ ခရီးစဉ်အတွင်း "လက်ရှိ အမေရိကန် - အီရန် ဆွေးနွေးပွဲများတွင် ကျန်ရှိနေသော ကွဲလွဲမှုများကို လျှော့ချရန်" ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ ယခင်က ပြည်တွင်းမီဒီယာများက အီရန်တွင် ကာတာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ရှိနေခြင်းနှင့် နှစ်နိုင်ငံ တိုင်ပင် ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် ညတွင်းချင်း အီရန်ရှိ "ပစ်မှတ် ၂၀ ခန့်" ကို သုံးကြိမ်တိုင်တိုင် တိုက်ခိုက်မှုများ ပြုလုပ်ပြီးနောက် ဤသံတမန်ရေး ကြိုးပမ်းမှု ပေါ်ပေါက်လာခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဝါရှင်တန်က အမေရိကန်ရဟတ်ယာဉ်နှင့် ပတ်သက်သည့် ဖြစ်ရပ်တစ်ခုအပေါ် တုံ့ပြန်မှုအနေဖြင့် စစ်ဆင်ရေး တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပြီး အီရန်က အမေရိကန်ရဟတ်ယာဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ ဝါရှင်တန်၏ ပြောဆို ချက်များ ကို အတည်မပြုခဲ့ချေ။
ကာတာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့၏ အီရန်သို့ ခရီးစဉ်သတင်း ပျံ့နှံ့သွားသည်နှင့်အမျှ အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ် ထရမ့်က အီရန်အား သဘောတူညီချက်ရရှိရန် "အချိန်အလွန်ကြာ" သည်ဟု ထပ်မံခြိမ်းခြောက်ခဲ့ပါတယ်။
၎င်း၏ ရပ်တည်ချက်များမှ အဆက်မပြတ် နောက်ဆုတ်လေ့ရှိသည်ဟု လူသိများသော သမ္မတသည် အီရန်အား အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ခြိမ်းခြောက်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံအနေဖြင့် "(၎င်း၏ လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက်) ပေးဆပ်ရမည်" ဟု အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment