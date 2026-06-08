မဟရ်အါဘတ် နှင့် အေမာမ် ခိုမေနီ (ရ.ဟ) လေဆိပ်များမှ လေယာဉ်ခရီးစဉ်အားလုံးကို နောက်ထပ် အသိပေး ကြေညာချက်မထုတ်မခြင်း ဖျက်သိမ်း

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အရပ်ဘက်လေကြောင်းအဖွဲ့အစည်းမှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ဦးက မနေ့ညက နိုင်ငံ၏ အနောက်ဘက်ကောင်းကင်ကို ပိတ်ထားမည်ဟု လေကြောင်းအသိပေးချက်ထုတ်ပြန်ပြီးနောက် မဟာရာဘတ်နှင့် အီမာမ်လေဆိပ်များမှ လေယာဉ်ခရီးစဉ်များကို နောက်ထပ်အသိပေးချက်မရမချင်း ဖျက်သိမ်းလိုက်ပါသည်။
မာဂျစ် အခါဗန်က မနေ့ညက ဘေးကင်းရေးနှင့် လုံခြုံရေးအကဲဖြတ်ချက်များနှင့် လေကြောင်းအသိပေးချက် (NOTAM) ထုတ်ပြန်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ နိုင်ငံ၏ အနောက်ပိုင်းပျံသန်းမှုနေရာသည် နောက်ထပ်အသိပေးချက်မရမချင်း ပိတ်ထားကြောင်း ကြေငြာခဲ့သည်။
သူက ထပ်လောင်းပြောကြားရာတွင် နိုင်ငံ၏ အနောက်ဘက်ကောင်းကင်ကို ပိတ်ထားခြင်းဖြင့် မဟာရာဘတ်နှင့် အီမာမ်လေဆိပ်များမှ လေယာဉ်ခရီးစဉ်အားလုံးကို နောက်ထပ်အသိပေးချက်မရမချင်း ဖျက်သိမ်းလိုက်ပါသည်။
အရပ်ဘက်လေကြောင်းအဖွဲ့အစည်းမှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ပြောကြားရာတွင် ချစ်လှစွာသော နိုင်ငံသားများ၊ လေဆိပ်များသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပြီး မီဒီယာမှတစ်ဆင့် နောက်ဆုံး လေယာဉ်ခရီးစဉ် အခြေအနေကို စောင့်ကြည့်ပါ။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment