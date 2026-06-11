  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

အီရန်ဒုံးကျည်တစ်စင်းသည် ရာမတ်ဒေးဗစ်လေတပ်စခန်းကို ထိမှန်ခဲ့ကြောင်း အစ္စရေးစစ်တပ်က အတည်ပြု

၁၁ ဇွန် ၂၀၂၆ - ၁၄:၃၃
News ID: 1825828
အီရန်ဒုံးကျည်တစ်စင်းသည် ရာမတ်ဒေးဗစ်လေတပ်စခန်းကို ထိမှန်ခဲ့ကြောင်း အစ္စရေးစစ်တပ်က အတည်ပြု

အီရန် နှင့် နောက်ဆုံးတင်းမာမှုများအတွင်း ရာမတ်ဒေးဗစ်လေတပ်စခန်းကို အီရန်ဒုံးကျည်များဖြင့် ထိမှန်ခဲ့ ကြောင်း အစ္စရေးစစ်တပ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

IRNAသတင်းဌာန၏အစီရင်ခံစာအရ အစ္စရေးစစ်တပ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ဒုံးကျည်သည် လေတပ်စခန်းကို ထိမှန်ခဲ့ခြင်း သို့မဟုတ် ၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းအချို့ ထိမှန်ခဲ့ခြင်း ရှိ၊ မရှိ ဆုံးဖြတ်ရန် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခု လုပ်ဆောင်နေကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

ကနဦးခန့်မှန်းချက်များအရ ဒုံးကျည်၏ အစိတ်အပိုင်းကြီးတစ်ခုသည် ရာမတ်ဒေးဗစ်လေတပ်စခန်းကို ထိမှန်ခဲ့ ကြောင်း ၎င်းက ရယ်စရာကောင်းသော ပြောဆိုချက်တစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။

အီရန်ဒုံးကျည်အများစုကို ပစ်ချခဲ့ကြောင်း အစ္စရေးအစိုးရ၏ ပြောဆိုချက်များနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် သိမ်းပိုက်ထားသော နယ်မြေများတွင် ကြီးမားသော ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကို ဂြိုလ်တုပုံရိပ်များက ပြသနေသည်မှာ သတိပြုသင့်ပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha