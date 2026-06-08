  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

အီရန်မှ ဒေသတွင်းရှိ အမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းများကို ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်း ကြေညာ၊ အစ္စရေးကို ဆက်လက် တိုက်ခိုက်နေဟု ဆို

၈ ဇွန် ၂၀၂၆ - ၁၃:၅၄
News ID: 1824354
အီရန်မှ ဒေသတွင်းရှိ အမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းများကို ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်း ကြေညာ၊ အစ္စရေးကို ဆက်လက် တိုက်ခိုက်နေဟု ဆို

အီရန်ဘက်မှ ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ရပ်အရ ဒေသတွင်းရှိ အမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းများအားလုံးကို ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီး အမေရိကန်စစ်သားထောင်ချီ သေဆုံးခဲ့ကြောင်း ဆိုထားပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

အီရန် အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ ဘက်မှ ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ရပ်အရ ဒေသတွင်းရှိ အမေရိကန်စစ် အခြေစိုက် စခန်းများအားလုံးကို ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီး အမေရိကန်စစ်သားထောင်ချီ သေဆုံးခဲ့ကြောင်း ဆိုထားပါတယ်။

ထို့အပြင် လက်ရှိအချိန်တွင် အစ္စရေးနိုင်ငံအပေါ် ဆက်တိုက် ပြင်းထန်သော တိုက်ခိုက်မှုများ ပြုလုပ်နေ ကြောင်းလည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ အီရန်ဘက်မှ “အစ္စရေး၏ အဆုံးသတ်ဖြစ်ပေါ်သည်အထိ နှင့် အမေရိကန်ဘက်မှ လျှော့ချသဘောထား ပြသသည်အထိ မရပ်နားမည်” ဟု ကြေညာထားသည်ဟု သိရပါတယ်။

အီရန်မှ ဒေသတွင်းရှိ အမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းများကို ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်း ကြေညာ၊ အစ္စရေးကို ဆက်လက် တိုက်ခိုက်နေဟု ဆို

အီရန်မှ ဒေသတွင်းရှိ အမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းများကို ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်း ကြေညာ၊ အစ္စရေးကို ဆက်လက် တိုက်ခိုက်နေဟု ဆို

အီရန်မှ ဒေသတွင်းရှိ အမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းများကို ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်း ကြေညာ၊ အစ္စရေးကို ဆက်လက် တိုက်ခိုက်နေဟု ဆို

အဆိုပါ ထုတ်ပြန်ချက်ကို အီရန်၏ အစ္စလာမ်မစ် အ‌စောင့်တပ် (Islamic Revolutionary Guard Corps – IRGC) ဘက်မှ ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha