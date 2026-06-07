ဂျွန်ပူရ်မြို့နယ် ရန်နော်မြို့ငယ် မှ မိုအ်မေနီ လူငယ်များ မှ အီးဒ်ဒေဂဒီးရ် အတွက် ကြွမြန်းလာသည့် မောင်လာနာ ယအ်စူဗ်အဘာစ် ကို အပြီအပြင် ကြိုဆို ။ ။ video
၇ ဇွန် ၂၀၂၆ - ၀၉:၄၅
News ID: 1823606
အဗ်နာ ။ ။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဂျွန်ပူရ်မြို့နယ် ရန်နော်မြို့ငယ်ရှိ မိုအ်မေနီ လူငယ်များမှ အီးဒ်ဒေဂဒီးရ် အခမ်းအနားတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် ကြွမြန်းလာသည့် မောင်လာနာ ယအ်စူဗ်အဘာစ်အား အားရကျေနပ်စွာဖြင့် အပြီအပြင် ကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ မောင်လာနာ ယအ်စူဗ်အဘာစ်၏ ဖခင်မှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ ကျော်ကြားသည့် ဓမ္မကတိက တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး မောင်လာနာကိုယ်တိုင်လည်း အိန္ဒိယအစိုးရအထိ သက်ရောက်မှုရှိသော လူမှုရေးနှင့် ဘာသာ ရေးလှုပ်ရှားမှု များတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကာ လူထုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများကို ဆက်လက် ထမ်းဆောင် နေသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ထို့အပြင် ရှီအဟ်များအတွက် ရှေ့တန်းမှ ဦးဆောင်ကာ အားထုတ်ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက် လျက်ရှိသူတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါသည်။
Your Comment