  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲတွင် အီရန်အမျိုးသားဘောလုံးအသင်းပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ရန် ဗီဇာထုတ်ပေးရာတွင် အမေရိကန် ၏ အတားအဆီးများ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်

၇ ဇွန် ၂၀၂၆ - ၀၁:၅၅
News ID: 1823521
ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲတွင် အီရန်အမျိုးသားဘောလုံးအသင်းပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ရန် ဗီဇာထုတ်ပေးရာတွင် အမေရိကန် ၏ အတားအဆီးများ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်

ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲတွင် အီရန်အမျိုးသားဘောလုံးအသင်းပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ရန် ဗီဇာထုတ်ပေးရာတွင် အမေရိကန်၏ အတား အဆီးများသည် ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲစဉ်များကို ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

IRNA ၏အဆိုအရ အီရန်အမျိုးသားဘောလုံးအသင်းသည် ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲတွင် အပြည့်အဝပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ရန် ပြင်ဆင်မှု၏ နောက်ဆုံးအဆင့်တွင် ရှိနေပါတယ်။

ဤအခြေအနေများတွင် အီရန်ယာဉ်တန်းအဖွဲ့ဝင်အားလုံးအတွက် အမေရိကန်ဗီဇာများသည် အီရန် ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် အတွက် စိုးရိမ်စရာအကောင်းဆုံးပြဿနာဖြစ်လာပြီး ဤပြဿနာသည် ကမ္ဘာ့ ဖလားပွဲစဉ်များ အတွင်း အီရန်အသင်း၏ နည်းပညာနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်များကို ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။

နိုင်ငံတကာမီဒီယာများ၏ အစီရင်ခံစာများအရ အီရန်အမျိုးသားအသင်း၏ ကစားသမားများသည် ဗီဇာများ ရရှိထားသော်လည်း နည်းပညာ၊ ပံ့ပိုးမှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုဝန်ထမ်းများ၏ အဖွဲ့ဝင်အချို့သည် ဗီဇာရရှိရန် အခက် အခဲများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha