  1. Home
  2. ယဉ်ကျေးမှု
  3. မြင့်မြတ်သည့် ဟဒီးစ်

အီးဒ်ဒေ ဂဒီးရ် နေ့တွင် ကျွေးမွေးလှူဒါန်းခြင်း၏ ထူးမြတ်မှု

၄ ဇွန် ၂၀၂၆ - ၂၂:၃၂
News ID: 1822512
အီးဒ်ဒေ ဂဒီးရ် နေ့တွင် ကျွေးမွေးလှူဒါန်းခြင်း၏ ထူးမြတ်မှု

အေမာမ် ဂျအ်ဖရ် ဆွာဒစ်က် (အလိုင်ဟစ်စလာမ်) မှ ရီဝါယသ် တော် တစ်ခု တွင် အီးဒ်ဒေ ဂဒီးရ် နေ့တွင် ကျွေးမွေးလှူဒါန်းခြင်း၏ ထူးမြတ်မှု နှင့်ပတ်သက်ပြီး မိန့်တော် မူထား ပါတယ်။ဤဟဒီးစ်တော် အား လေ့လာ နှလုံးသွင်းပြီး လက်တွေ့ လိုက်နာ ကျင့်သုံး နိုင် အောင် ကြိုးစား ရမည် ဖြစ်ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

အစ်က်ဗါလိုလ်အအ်မါလ်ကျမ်းမှ ရီဝါယသ်တော် လာရှိမှု ကို တင်ပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ရီဝါယသ်တော် တွင် အောက်ပါအတိုင်း အရဘီ စာသား လာရှိပါတယ်။

قال الامام الصادق (عليه السلام):

وَأَطْعِمْ إِخْوَانَكَ… مَنْ أَطْعَمَ مُؤْمِنًا كَانَ كَمَنْ أَطْعَمَ جَمِیعَ أَنْبِیَاءِ اللهِ وَالصِّدِّیقِینَ.

အေမာမ် ဂျအ်ဖရ်ဆွာဒစ်က်  (အလိုင်ဟစ်စလာမ်)   မိန့်တော် မူ၏။

« (ဂဒီးရ်နေ့တွင်) သင်၏ (မိုအ်မင်) ညီအစ်ကိုများအား အစားအစာ ကျွေးမွေးလော့။ အကြောင်းမှာ ထိုနေ့၌ မိုအ်မင်တစ်ဦးကို ကျွေးမွေးသူသည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ တမန်တော်မြတ် (နဗီ) အပေါင်းနှင့် သစ္စာဝတ်ပြုသူ (ဆွစ်ဒစ်ကီးန်) အားလုံးကို ကျွေးမွေးလိုက်သကဲ့သို့ပင် ဖြစ်ပါသည်။  »

ကျမ်းကိုး ။ ။ အစ်က်ဗါလိုလ်အအ်မါလ်ကျမ်း ၊  အတွဲ ၁ ၊ စာမျက်နှာ ၄၆၅

မှတ်ချက်  -  အထက်ပါ ဟဒီးစ်တော် ကို ကြည့်ပြီး  ယုံကြည်သူ (မိုအ်မင်) အချင်းချင်း အစားအသောက် ကျွေးမွေး လှူဒါန်းခြင်း (ဝါဖြေပေးခြင်း သို့မဟုတ် နဇ်ရ်ကျွေးခြင်း) သည် အလွန်ကြီးမားသော ကုသိုလ်ထူးကို ရရှိစေကြောင်း သိရှိရပါတယ်။

နှိုင်းယှဉ်ချက် - မိုအ်မင်တစ်ဦးကို ကျွေးမွေးခြင်းသည် သာမန်အချိန်တွင် ကုသိုလ်ရသော်လည်း၊ ဤနေ့ထူး နေ့မြတ် (အီးဒ်ဒေဂဒီးရ်နေ့ ) တွင် ကျွေးမွေးခြင်းသည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ စေတမန်တော်များ (နဗီ တမန် တော်များ (အ.စ) ) အားလုံးကို ကျွေးမွေးရသကဲ့သို့ ကုသိုလ်အဆင့်အတန်း မြင့်မားကြောင်း အေမာမ်က မိန့်ကြား ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။

ရည်ရွယ်ချက် - ဤသည်မှာ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု တိုးပွားစေရန်နှင့် အီးဒ်ဒေ ဂဒီးရ် နေ့ထူးနေ့မြတ်၏ ပျော်ရွှင်မှုကို အတူတကွ မျှဝေခံစားစေရန် တိုက်တွန်းခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။

****************************************************************

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha