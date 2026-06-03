ရန်သူသည် လက်နက်ချရန်မှလွဲ၍ အခြားရွေးချယ်စရာမရှိပါ / လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များနှင့် ခါသန်မိုလ်အန်ဗီယာ(ဆွ)ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ် တို့သည် အစ္စလာမ်တော်လှန်ရေး၏ ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦး နှင့် အဆင့်မြင့်အာဇာနည်များအား ဂုဏ်ပြုခဲ့ပြီး အေမာမ်ခိုမေနီ (ရ.ဟ) ၏ နှစ်ပတ်လည်နေ့နှင့် ဇွန်လ ၅ ရက်နေ့ အစ္စလာမ်မစ်တော်လှန်ရေး အုံကြွမှု၏ နှစ်ပတ်လည်နေ့ကို ယခုနှစ်တွင် အီးဒ်ဒေဂဒီးရ် ၏ အခါသမယတွင် ကျင်းပနေကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းမှာ အေမာမ်မသ် ၏ ခိုင်မာသောမူများကို မျှဝေခြင်းနှင့် အီရန်အစ္စလာမ်သမ္မတနိုင်ငံ၏ သန့်ရှင်းသောစနစ်တွင် တရားသူကြီး၏ လုံးဝကာကွယ် စောင့်ရှော က်ခြင်း၏ ကောင်းချီးမင်္ဂလာသင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ကြေညာချက်တွင် ဆက်လက်ပြီး အီရန်နိုင်ငံ၏ ရိုးသားပြီး ကြံ့ကြံ့ခံ ခုခံတွန်းလှန်နေသော ပြည်သူများသည် အေမာမ် ခိုမေနီ (ရ.ဟ) ၏ နှစ်ပတ်လည်နေ့တွင် မိမိ တို့၏ ကြီးမားသော အာဇာနည်ခေါင်း ဆောင်နှင့် ဖိနှိပ်ခံရသော အာဇာနည်များကို ဆုံးရှုံးရမှုကို ခံစားနေရပါသည်။ (အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် သူ့အပေါ် ကရုဏာထားတော်မူပါစေ)။ ဟု ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဇွန်လ ၅ ရက်နေ့ အုံကြွမှုသည် အစ္စလာမ်တော်လှန်ရေး အောင်ပွဲဖြင့် အဆုံးသတ်ခဲ့သော လှုပ်ရှားမှု၏ အစပြုခြင်း ဖြစ်ပြီး အေမာမ် ခိုမေနီ (ရ.ဟ) ၏ စိတ်ဓာတ်ကို လိုက်နာကာ အာဇာနည် အေမာမ် သည် နိုင်ငံတော်၏ ကယ်တင်ခြင်းသင်္ဘောကို ဂုဏ်သိက္ခာရှိသော အထွတ်အထိပ်သို့ ဦးဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ယနေ့တိုင် အီရန်နိုင်ငံသည် ၎င်း၏ ပညာရှိနှင့် ဉာဏ်ပညာရှိသော ခေါင်းဆောင်၏ လမ်းညွှန်မှုအောက်တွင် အမှန်တရားကို ခုခံ ကာကွယ်ခြင်း နှင့် ကာကွယ်ခြင်း၏ စံနှုန်းကို ကိုင်ဆောင်သူဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးအောင်ပွဲအထိ ဤတောက်ပသော လမ်းကြောင်း ပေါ်တွင် ဆက်လက်လျှောက်လှမ်းသွားမည်ဖြစ်ပါတယ။
ကြေညာချက်တွင် ဆက်လက်ပြီး အမေရိကန်နှင့် ဇီယွန်ဝါဒီအစိုးရတို့ အီရန်အစ္စလာမ်သမ္မတနိုင်ငံကို မကြာသေးမီက ဆင်နွှဲခဲ့သော စစ်ပွဲသည် လူ့အခွင့်အရေးတောင်းဆိုသူများ၏ မှားယွင်းသော မျက်နှာစာကို ကမ္ဘာသို့ ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြောင်း မီးနဗ် ကျောင်းမှ ဖိနှိပ်ခံရပြီး အပြစ်မဲ့သော ကလေး ၁၆၈ ဦး အာဇာနည်အဖြစ် သတ်ဖြတ်ခံရခြင်းသည် ဤရာဇဝတ်မှုများ၏ ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
ကြေညာချက်တွင် ထပ်လောင်း၍ အီရန်နိုင်ငံသည် ခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့် ရန်လိုမှုများကို ရင်ဆိုင်ရာတွင် နောက်မဆုတ်ရုံသာမက စည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့် ယုံကြည်မှုဖြင့် ဂုဏ်သိက္ခာရှိသော လမ်းကြောင်းပေါ်တွင် ယခင်ကထက် ပိုမိုအားကောင်းသော ခွန်အားဖြင့် ဆက်လက်လျှောက်လှမ်းနေကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
အမေရိကန်နှင့် ဇီယွန်ဝါဒီရန်သူများနှင့် ရင်ဆိုင်ရာတွင် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များနှင့် အမြော်အမြင်ရှိပြီး သတိရှိသော အီရန်နိုင်ငံတို့၏ မြင့်မြတ်သော ဆုံးဖြတ်ချက်ကို လက်နက်ချရန်မှလွဲ၍ အခြားရွေးချယ် စရာမရှိ ကြောင်း ကြေညာချက်တွင် အလေးပေးဖော်ပြထားပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment