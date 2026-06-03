ကူဝိတ်လေဆိပ် ခရီးသည်တင် ဂိတ် ပျက်စီးမှု အမေရိကန် Patriot စနစ် ချို့ယွင်းမှုကြောင့်ဖြစ်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Sepah News မှ IRNA သတင်းတစ်ပုဒ်အရ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မိုဟစ်ဗီ က IRGC လေတပ်သည် ကူဝိတ်ခရီးသည် ဂိတ်ကို မည်သည့်တိုက်ခိုက်မှုမျှ မပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း နှင့် ကူဝိတ်လေဆိပ် ခရီးသည်တင် ဂိတ် ပျက်စီးမှုသည် အမေရိကန် Patriot စနစ် ချို့ယွင်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပြီး အီရန်ဒုံးကျည်က ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ပြီးနောက် ဂိတ်ပေါ်သို့ ကျရောက်ခဲ့ ကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မိုဟဗ်ဗီ က “ကျွန်ုပ်တို့၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့် တွေ့ရှိချက်များအရ IRGC လေတပ်သည် ပစ်မှတ်ကို မည်သည့်ပစ်ခတ်မှုမျှ မပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းနှင့် ကူဝိတ်လေဆိပ် ခရီးသည်တင် ဂိတ် ပျက်စီးမှုသည် အီရန်ဒုံး ကျည်ကို ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ရန် ပျက်ကွက်ပြီးနောက် ဂိတ်ပေါ်သို့ ကျရောက်ခဲ့သော အမေရိကန် Patriot စနစ် ချို့ယွင်းမှုကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း” ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment