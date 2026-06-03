ခြိမ်းခြောက်မှုခေတ် ကုန်ဆုံးသွားပြီ၊ ရန်လိုမှုအတွက် ကြီးမားတဲ့တန်ဖိုးကို ပေးဆပ်ရလိမ့်မယ် / မိုဟမ္မဒ် ဘာကဲရ် ကာလီဗါဖ်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ အီရန် အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ အစ္စလာမ့် လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ မိုဟမ္မဒ် ဘာကဲရ် ကာလီဗါဖ် က အစ္စလာမ်တော်လှန်ရေးကို တည်ထောင်သူ အေမာမ် ခိုမေနီ (ရ.ဟ) ၏ နှစ်ပတ် လည်နေ့တွင် မိမိ ၏သဝဏ်လွှာတွင် အီရန်နိုင်ငံသည် အမေရိကန်နှင့် ဇီယွန်ဝါဒီအစိုးရ၏ မတရား ကျူးကျော် တိုက်ပွဲတွင် အီရန်ကို ခြိမ်းခြောက်သည့်ခေတ် ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြခဲ့ပါတယ်။
ခိုရ်ဒါဒ်လ (အီရန်လ) သည် အီရန်၏ ခေတ်ပြိုင်သမိုင်းတွင် အလွန်အရေးပါကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ယခုလအစသည် အေမာမ် ခိုမေနီ (ရ.ဟ) ၏ လှုပ်ရှားမှုနှင့် ဆက်စပ်နေပြီး ခိုရ်ဒါဒ် ၁၄ ရက်နေ့သည် အေမာမ် ခိုမေနီ (ရ.ဟ) ကွယ်လွန်မှုကို အောက်မေ့ဖွယ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဤနေ့ရက်များသည် အစ္စလာမ်တော်လှန်ရေး၏ အမှတ် အသား၊ ရည်မှန်းချက်များနှင့် အခြေခံတန်ဖိုးများကို ပြန်လည်အကဲဖြတ်ရန် အခွင့်အရေးကိုလည်း ပေးပါ တယ်။
ယခုနှစ်တွင် အေမာမ် ခိုမေနီ (ရ.ဟ) ၏ နှစ်ပတ်လည်နေ့ကို ကွဲပြားခြားနားသော လေထုဖြင့် ကျင်းပလျက်ရှိ ကြောင်း၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အစ္စလာမ်မစ် တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင် ရှဟီးဒ် အာယာသွလ္လာဟ် ဆယက်ဒ် အလီခါမေနာအီ မရှိခြင်းကို ယခင်ကထက် ပိုမိုခံစားရသောကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း မိုဟမ္မဒ် ဘာကဲရ် ကာလီဗါဖ် က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ရှဟီးဒ် အာယာသွလ္လာဟ် ဆယက်ဒ် အလီခါမေနာအီ ၏ အာဇာနည်အဖြစ် ကွယ်လွန်မှုသည် အီရန်နိုင်ငံနှင့် မွတ်စလင်မ် ကမ္ဘာအတွက် ဝမ်းနည်းကြေကွဲမှုနှင့် ဝမ်းနည်းကြေကွဲမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သော်လည်း ဤစွန့်လွှတ်၊ စတေး မှု သည် အစ္စလာမ်မစ်တော်လှန်ရေး၏ အစွမ်းသတ္တိ၊ ပြည်သူများ၏ ခိုင်မာမှုနှင့် အေမာမ် ခိုမေနီ (ရ.ဟ) ၏ လမ်းကြောင်း၏ ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်မှုကို ကမ္ဘာသို့ ပိုမိုထင်ရှားစေခဲ့ပါတယ်။
အာဇာနည်အဖြစ် ကွယ်လွန်သွားသော အစ္စလာမ်မစ် တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်၏ သန့်စင်သောသွေးသည် အေမာမ် ခိုမေနီ (ရ.ဟ) ၏ လှုပ်ရှားမှု ဆက်လက်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးအတွက် အာမခံချက်တစ်ခု ဖြစ်လာပြီး ဂုဏ်သိက္ခာ၊ လွတ်လပ်ရေးနှင့် ခုခံတွန်းလှန်မှုအလံကို အနာဂတ်မျိုးဆက်များထံ လက်ဆင့်ကမ်းပေးခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ထပ်လောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီးဒ်ဒေဂဒီးရ် အခမ်းအနားတွင် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက အေမာမ် ခိုမေနီ (ရ.ဟ) နှင့် အစ္စလာမ်မစ် တော်လှန်ရေး အာဇာနည်များအား ဂုဏ်ပြုခဲ့ပြီး အစ္စလာမ်မစ်တော်လှန်ရေး၏ ဦးဆောင်မှုအပေါ် ပြန်လည်ကတိကဝတ် ပြုခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
မိုဟမ္မဒ် ဘာကဲရ် ကာလီဗါဖ် က ယနေ့ကမ္ဘာသည် အီရန်၏ကာကွယ်ရေးအင်အား၊ အီရန်လူငယ်များ၏ စွမ်းရည် များ၊ ပြည်သူများ၏ သတိရှိရှိပါဝင်မှုနှင့် နိုင်ငံ၏သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာအောင်မြင်မှုများကို မျက်မြင်တွေ့ရှိ နေရကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အစ္စလာမ်မစ်တော်လှန်ရေးသည် ဝေလာယသ် ဖကီးဟ် ၏မူများနှင့် လက်ရှိ ခေါင်းဆောင်မှု၏ လမ်းညွှန်မှု အောက် တွင် ဂုဏ်သိက္ခာ၊ တိုးတက်မှုနှင့် စွမ်းအားတို့၏ခရီးကို အပြည့် အဝဆက် လက်လုပ် ဆောင်သွား မည်ဖြစ် ကြောင်း ၎င်းက အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီမာမ်ခိုမေနီသည် အီရန်နိုင်ငံအား လွတ်လပ်မှု၊ မာနထောင်လွှားမှုကြားတွင် တည်ကြည်မှု၊ အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ် အပေါ်သက်ဝင် ယုံကြည်မှုနှင့် အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာသင်ခန်းစာများကို သင်ကြား ပေးခဲ့ ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment