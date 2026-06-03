ဘာရိန်း၊ ကူဝိတ်နှင့် ယူအေအီးတို့တွင် လေယာဉ်ခရီးစဉ်များ ရပ်ဆိုင်းထား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အာရပ်မီဒီယာများက လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများအပြီးတွင် ဘာရိန်း၊ ကူဝိတ်နှင့် အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စု ရှိ လေဆိပ်လုပ်ငန်းများနှင့် လေယာဉ်ခရီးစဉ်အားလုံး လုံးဝရပ်ဆိုင်းလိုက်ကြောင်း သတင်းပို့ခဲ့ ပါတယ်။
ယနေ့နံနက်တွင် လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများအပြီးတွင် ဘာရိန်း၊ ကူဝိတ်နှင့် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုရှိ လေဆိပ်များ ကို လုံးဝပိတ်ထားပြီး ဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက် လေယာဉ်ခရီးစဉ်အားလုံးကို ရပ်ဆိုင်းထားပါတယ်။
အာရပ်မီဒီယာများက ဘာရိန်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်၊ ကူဝိတ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်နှင့် ဒူဘိုင်းနှင့် အဘူဒါဘီရှိ လေဆိပ်များတွင် လေယာဉ်ခရီးစဉ်များကို နောက်ထပ်အကြောင်းကြားချက်မရမချင်း ရပ်ဆိုင်းထား သည်ဟု သတင်းပို့ခဲ့ပါတယ်။
ဤသတင်းများအရ ဤနိုင်ငံများရှိ မြို့အတော်များများတွင် သတိပေးဥသြသံများ မြည်ဟည်းပြီးနောက် လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများကို တန်ပြန်ရန် ကာကွယ်ရေးစနစ်များကို ဖွင့်ထားပြီးနောက် ဤဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချမှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Emirates၊ Flydubai၊ Air Arabia နှင့် Kuwait Airways အပါအဝင် ဒေသတွင်းလေကြောင်းလိုင်းများသည် ခရီးသည်များအား လေဆိပ်များကို ရှောင်ရှားရန်နှင့် နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် ၎င်းတို့၏ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု စင်တာများကို ဆက်သွယ်ရန် တိုက်တွန်းသည့် သီးခြားကြေညာချက်များ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ယနေ့နံနက်တွင် အမေရိကန်သည် အီရန်ရေနံတင်သင်္ဘောတစ်စင်းကို တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ကို ချိုးဖောက်ပြီးနောက် ဒေသတွင်းရှိ အမေရိကန်အခြေစိုက်စခန်းများသည် အီရန်၏ပစ်ခတ်မှုကို ခံခဲ့ရပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment