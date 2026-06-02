အမေရိကန်ရေနံစိမ်း အာရှတွင် လွှမ်းမိုးနေသော်လည်း ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြား ပြတ်လပ်မှု မပြည့်မီသေး / ရိုက်တာ သတင်းဌာန

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
IRNA သတင်းဌာန၏အစီရင်ခံစာအရ အမေရိကန်ရေနံစိမ်း အာရှသို့ အများအပြား ဝင်ရောက်လာသော်လည်း ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားမှ ရေနံပိတ်ဆို့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ပြတ်လပ်မှုကို မဖြည့်ဆည်းနိုင်သေးကြောင်း ရိုက်တာသတင်းဌာန၏ အစီရင်ခံစာအရ သိရပါတယ်။
ကုန်စည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရေးကုမ္ပဏီ "Kipler" မှ အချက်အလက်များအရ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ အာရှတွင် ရေနံ စိမ်းတင်သွင်းမှုသည် မေလတွင် စည်ပေါင်း ၆၃.၅၆ သန်းအထိ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး တစ်လတာအတွင်း မှတ်တမ်း တင်ထားသည့် အမြင့်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။
အစီရင်ခံစာအရ အာရှတွင် အမေရိကန်ရေနံစိမ်း နေ့စဉ်ပျမ်းမျှတင်သွင်းမှုမှာ စည်ပေါင်း ၂.၀၅ သန်းဖြစ်ပြီး ၂၀၂၃ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် တစ်နေ့လျှင် စည်ပေါင်း ၂.၀၇ သန်း စံချိန်တင်ခဲ့သည့် ပမာဏထက် အနည်း ငယ်လျော့ နည်း ပါတယ်။
အစီရင်ခံစာအရ ဤအခြေအနေများအောက်တွင်ပင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ အာရှသို့ ရေနံများ ပိုမို တင်ပို့ နေပြီး Kapler ၏ ခန့်မှန်းချက်အရ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ အာရှ၏ ရေနံတင်သွင်းမှုသည် ဇွန်လတွင် တစ်နေ့ လျှင် စည်ပေါင်း ၂.၃၂ သန်းနှင့် ဇူလိုင်လတွင် တစ်နေ့လျှင် စည်ပေါင်း ၃.၀၇ သန်းအထိ ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ပါတယ်။
၎င်းသည် ဖေဖော်ဝါရီလကုန်တွင် ကုန်ဆုံးသော သုံးလအတွင်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ အာရှမှ တင်သွင်းခဲ့ သည့် တစ်နေ့လျှင် စည်ပေါင်း ၁.၃၇ သန်း ပျမ်းမျှထက် နှစ်ဆကျော် ပိုများပါတယ်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် ဇီယွန်ဝါဒီအစိုးရတို့သည် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် အီရန်အပေါ် ပူးတွဲ ကျူးကျော်မှု တစ်ခု စတင်ခဲ့ပြီး တီဟီရန်သည် ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကို ပိတ်ပစ်ခဲ့သည့်အတွက် တုံ့ပြန်ခဲ့ ပါတယ်။
ဤရေလမ်းကြောင်းသည် စစ်ပွဲမတိုင်မီက ကမ္ဘာ့ရေနံစိမ်းနှင့် ရေနံထွက်ကုန်များ၏ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ဖြတ်သန်းသွား သော ရေလမ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment