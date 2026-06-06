အီရန်သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ထူးခြားပြီး ထင်ရှားသော ရာထူးတစ်ခုကို ရယူထားကြောင်း H.I ဟာဂျ်အလီ အက္က်ဗဲရ်ရီ မှ မိန့်ကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ တီဟီရန်၏ ယာယီသောကြာ နမာဇ် ရှေ့ဆောင် ဆရာ H.I ဟာဂျ်အလီ ဂျဝါဒ် အက္က်ဗဲရ်ရီ က အီရန်သည် အစ္စလာမ်မစ် တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်၏ ဦးဆောင်မှုအောက်တွင် ကမ္ဘာ့ ဇာတ်ခုံတွင် ထူးခြားပြီး ဩဇာကြီးမားသော ရာထူးတစ်ခုကို ရရှိခဲ့ကြောင်း၊ ဒေသတွင်း ခုခံကာကွယ်ရေးတပ်ဦး၏ အောင်မြင်မှု များ သည် ၎င်း၏ အဆင့်အတန်းကို ပိုမိုခိုင်မာစေခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အေမာမ် ခိုမေနီ (ရ.ဟ) ၏ ဂူဗိမာန်တော် တွင် ကျင်းပသော သောကြာနမာဇ် ခွသ်ဗဟ် တွင် မိန့်ခွန်းပြောကြား ရာတွင် အီးဒ်ဒေဂဒီးရ် ၏ အရေးပါမှုကို အလေးပေးမိန့် ကြားခဲ့ပြီး ဂဒီးရ် သည် လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းတွင် တရားမျှ တမှု ၊ တစ်ဆူတည်း သောအရှင် နှင့် စုပေါင်းကောင်းကျိုးချမ်းသာကို ထူထောင်ရန် အဓိက လမ်းကြောင်း ဖြစ်ကြောင်း မိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။
မကြာသေးမီက ဒေသတွင်းအခြေအနေတွင် သိသာထင်ရှားသော ပြောင်းလဲမှုသည် ရန်သူ၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သာလွန်မှု အဆုံးသတ်သွားခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဇီယွန်ဝါဒီအသိုင်းအဝိုင်းများတွင် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့် ငွေကြေး ဈေးကွက်များတွင် မရေမရာမှုများသည် ဤအဖြစ်မှန်ကို ထင်ဟပ်စေပါကြောင်း မိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန်၏ ကာကွယ်ရေးစွမ်းရည်သည် အာဏာပိုင်များ သို့မဟုတ် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ၏ သေးငယ်သော ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုပင်လျှင် ရန်သူများကြားတွင် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ၎င်းသည် အင်အားချိန်ခွင်လျှာ ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကို ညွှန်ပြနေသည်ဟု H.I ဟာဂျ်အလီ ဂျဝါဒ် အက္က်ဗဲရ်ရီ ကမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး အီရန်၏ ခွန်အားကို ပြသခြင်းအဖြစ် အမျိုးသားအဖွဲ့အစည်းများစွာကြား သဟဇာတဖြစ်မှုကို သောကြာနမာဇ် ရှေ့ဆောင် ဆရာက မိန့်ကြားပြခဲ့ပြီး ဤစည်းလုံးညီညွတ်မှုသည် ရန်သူများ၏ ကျရှုံးမှုကို ဖြစ်စေ ကြောင်း အီရန်အစ္စလာမ် မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံသည် ယနေ့တွင် ဒေသတွင်းရှိ ဖိနှိပ်ခံရသော နိုင်ငံများကို ပံ့ပိုးပေးသည့် အရေးကြီးသော အင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခံရပြီး ဒေသတွင်းရေးရာများတွင် ထိရောက်သော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း မိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment