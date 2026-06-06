အစ္စရေးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများ လက်ဘနွန်တောင်ပိုင်း တိုင်ယာမြို့နှင့် ၎င်း၏ဆင်ခြေဖုံးမြို့များတွင် ဆက်လက် ဖြစ်ပွားနေ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ အဆိုအရ အစ္စရေးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများသည် လက်ဘနွန်တောင်ပိုင်း တိုင်ယာမြို့ တွင် ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ သတင်းများအရ အစ္စရေးစစ်လေယာဉ်များသည် ဂျက်ဘာနှင့် အဘာစီယာ ဒေသများကို ပစ်မှတ်ထားခဲ့ပြီး တိုင်ယာမြို့၏ လူသိများသော စီးပွားရေးနှင့် ခရီးသွားဒေသဖြစ်သော အဘူဒီးဘ်လမ်း သည်လည်း ပြင်းထန်သောပျက်စီးမှုများဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပြီး ဆိုင်များနှင့် အဆောက်အအုံများစွာကို ပျက်စီး စေခဲ့ပါတယ်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ လက်ဘနွန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက အကူအညီပေးရေးလူနာတင်ယာဉ်တစ်စီးကို တိုက်ရိုက် ပစ်မှတ်ထား ခဲ့ပြီး လူနှစ်ဦးသေဆုံးပြီး သုံးဦးပြင်းထန်စွာ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ယင်းတိုက်ခိုက်မှုကို နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေကို ပြင်းထန် စွာချိုးဖောက်မှု အဖြစ် ဖော်ပြခဲ့ပြီး ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများနှင့် အကူအညီပေးရေးလုပ်သားများကို ပစ်မှတ်ထားခြင်းသည် လူမဆန်ပြီး ရှုတ်ချထိုက်သောလုပ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
လက်ဘနွန်နိုင်ငံသည် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်သူများအား အစ္စရေး တိုက်ခိုက် မှုများနှင့် အကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းများကို တားဆီးဟန့်တားခြင်းကို ထိရောက်စွာလုပ်ဆောင်ရန် တောင်းဆို ခဲ့ပါတယ်။
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် အဆက်မပြတ်ခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့် ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်မှုများရှိနေသော်လည်း ထိခိုက် ခံ ရသောဒေသများတွင် ကယ်ဆယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးဆောင်နေပြီး လူ့အသက်များ ကိုကာကွယ် ရန် ၎င်းတို့၏အသက်အတွက် ဂရုမစိုက်သော အကူအညီပေးရေးလုပ်သားများကိုလည်း ဂုဏ်ပြု ပြောကြား ခဲ့ သည်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment