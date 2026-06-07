အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို အဆက်မပြတ်ချိုးဖောက်မှုအပေါ် အီရန်၏ ပြင်းထန်သောတုံ့ပြန်မှု၊ ဇီယွန်ဝါဒီ စစ်ရေး ပစ်မှတ်များကို ပစ်မှတ်ထားခဲ့

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ အီရန်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များသည် အစ္စရေး၏ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးကို အဆက်မပြတ်ချိုးဖောက်မှုနှင့် လက်ဘနွန်ရှိ အရပ်သားများအပေါ် တိုက်ခိုက်မှုများကို တုံ့ပြန်သည့် အနေဖြင့် သိမ်းပိုက်ထားသော ပါလက်စတိုင်းနယ်မြေများရှိ စစ်ရေးနှင့် မဟာဗျူဟာကျသောပစ်မှတ်များစွာကို ကြီးမားသောဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များအရ သိမ်းပိုက်ထားသော ပါလက်စတိုင်းနယ်မြေများရှိ အရေးကြီးသော စစ်စခန်းများနှင့် စစ်ဌာနများကို တိကျစွာပစ်မှတ်ထားသော ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်များစွာ ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက်တွင် တဲလ်အဗစ်၊ ဟိုင်ဖာနှင့် သိမ်းပိုက်ထားသော ပါလက်စတိုင်း၏ အလယ်ပိုင်းဒေသများတွင် အချက် ပေး ဥသြသံများ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။
သတင်းအချက်အလက်အပြည့်အစုံရှိသော စစ်ဘက်သတင်းရင်းမြစ်များ၏ အဆိုအရ ပစ်မှတ်များကို အလွန် တိကျစွာ ပစ်မှတ်ထားခဲ့ပြီး ဤစစ်ဆင်ရေးမှတစ်ဆင့် ဇီယွန်ဝါဒီအစိုးရနှင့် ၎င်း၏ အမေရိကန်ထောက်ခံ သူများ ထံ ရှင်းလင်းသောသတင်းစကားကို ပေးပို့ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဤတိုက်ခိုက်မှုသည် အီရန်အစ္စလာမ်မစ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၏ ခုခံကာကွယ်ရေးတပ်ဦးကို ကာကွယ်ရန်နှင့် လက်ဘနွန်နှင့် ပါလက်စတိုင်းရှိ ဖိနှိပ်ခံပြည်သူများကို ဆက်လက်ထောက်ပံ့ရန် ခိုင်မာသောစိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုကို ထင်ဟပ်စေပါတယ်။
အီရန်အရာရှိများ၏ အဆိုအရ ဤလုပ်ရပ်သည် တရားဝင်ကာကွယ်ရေးအခွင့်အရေးအောက်တွင် လုပ်ဆောင် ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အစ္စရေးသည် ပါကစ္စတန်မှ ကြားဝင်စေ့စပ်ပေးသော အစ္စလာမာဘတ် အပစ် အခတ် ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက်ကို အကြိမ်ကြိမ်ချိုးဖောက်ခဲ့ပြီး လက်ဘနွန်တောင်ပိုင်းနှင့် ဘေရွတ် ဆင်ခြေဖုံး ဒေသများကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး လက်ဘနွန်အရပ်သားအများအပြား သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
သဘောတူညီချက်အပြီးတွင် အစ္စရေးသည် ဤစည်းကမ်းချက်များကို ချိုးဖောက်ပြီး လက်ဘနွန်အပေါ် တိုက်ခိုက်မှုများကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး အီရန်က လက်စားချေခဲ့သည်ဟု အီရန်အရာရှိများက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ လက်ဘနွန်တပ်ဦးတွင် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို နောက်ထပ်ချိုးဖောက်မှုများသည် အကျိုးဆက်များရှိလာမည်ဟု တီဟီရန်က သတိပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။
မကြာသေးမီက ဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်မှုများသည် ကနဦးတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုသာဖြစ်ပြီး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ချိုးဖောက် မှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားပါက နောက်ထပ်အစီအမံများ ချမှတ်နိုင်ကြောင်း အီရန်က ရှင်းရှင်း လင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အစ္စရေးကို တိုက်ခိုက်မှုသည် သတိပေးချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ကျူးကျော်မှု ထပ်မံဖြစ်ပွားပါက တုံ့ပြန်မှုသည် ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း အီရန်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်သတိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်က အစ္စရေး၏ ရာမတ်ဒေးဗစ်လေတပ်စခန်းကို IRGC အာကာသတပ်ဖွဲ့မှ ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်များဖြင့် ပစ်မှတ်ထားခဲ့ကြောင်း ၎င်းတို့၏ ကြေညာချက်တွင် ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန် အစ္စလာမ်မစ် တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်များက အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို လက်ခံခြင်းသည် စစ်မျက်နှာ အား လုံးတွင် ပစ်ခတ်မှုများ ရပ်တန့်ရန် အခြေအနေတွင် ရှိကြောင်းနှင့် အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေးတို့ သည် မိမိ တို့၏ ကတိများကို မဖြည့်ဆည်းရသေးကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အစ္စရေးသည် လက်ဘနွန်အပေါ် တိုက်ခိုက်မှုများကို ရပ်တန့်ရမည်ဟု တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်များက သတိပေးထားပြီး မဟုတ်ပါက အကျိုးဆက်များသည် ပိုမိုဆိုးရွားလာမည်ဖြစ်ပြီး ဒေသတွင်းရှိ အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေးပစ်မှတ်အားလုံးကို ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်သွားမည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment