ဘာရိန်းရှိ အမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်း တိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ ဖြစ်ပေါ်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
လူမှုကွန်ရက်ပေါ်တွင် ပျံ့နှံ့လာသည့် ဓာတ်ပုံများအရ တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက် လူနေရပ်ကွက်နှင့် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများအနီးရှိ မော်တော်ယာဉ်များ မီးလောင်ပျက်စီးနေသည်ကို တွေ့ရပါတယ်။ အဆိုပါ တိုက်ခိုက်မှုတွင် ဒရုန်းများနှင့် ဒုံးကျည်များကို အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု ယူဆရပြီး ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် အနီးနားရှိ အဆောက်အအုံများလည်း ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။
ဓာတ်ပုံအတွင်း၌ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးသည် မီးလောင်ကျွမ်းနေသည့် ကားများနှင့် အဆောက်အအုံများကို မီးငြှိမ်းသတ်ရန် ကြိုးပမ်းနေသည်ကို မြင်တွေ့ရပါတယ်။ အနည်ဆုံး မော်တော်ယာဉ် နှစ်စီးမှာ လုံးဝ မီးလောင်ကျွမ်းသွားပြီး အဆောက်အအုံ နံရံများတွင်လည်း ကျည်ဆန်ရာများနှင့် မီးခိုးမှိုင်းများ စွဲထင်နေပါတယ်။
ထိခိုက်ပျက်စီးမှု အခြေအနေ
အဆိုပါ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ပစ္စည်းဥစ္စာနှင့် မော်တော်ယာဉ် အမြောက်အမြား ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့သော်လည်း လူသေဆုံးမှု သို့မဟုတ် ဒဏ်ရာရရှိမှု အခြေအနေကိုမူ အမေရိကန် တာဝန်ရှိသူများဘက်က တရားဝင် ထုတ်ပြန်ခြင်း မရှိသေးပေ။ ဤဖြစ်ရပ်ကြောင့် ဒေသတွင်း တင်းမာမှုများ ပိုမို မြင့်တက်လာနိုင်ကြောင်း လေ့လာသူများက သုံးသပ်နေကြပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment