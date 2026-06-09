  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

အီရန်၏တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေးတို့ နိုင်ငံရေးအကြပ်အတည်းဆိုက်နေဟု အလ်ဂျဇီးရာ သုံးသပ်

၉ ဇွန် ၂၀၂၆ - ၂၀:၄၁
News ID: 1824994
အီရန်၏တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေးတို့ နိုင်ငံရေးအကြပ်အတည်းဆိုက်နေဟု အလ်ဂျဇီးရာ သုံးသပ်

Al Jazeera Think Tank ၏ နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်အရ အစ္စရေးအပေါ် အီရန်၏ တိုက်ခိုက်မှုသည် အာရှ အရှေ့ အလယ်ပိုင်း ဒေသ၏ နိုင်ငံရေးအခြေအနေကို သိသိသာသာ ပြောင်းလဲစေခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

Al Jazeera Think Tank ၏ နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်အရ အစ္စရေးအပေါ် အီရန်၏ တိုက်ခိုက်မှုသည် အာရှ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသ၏ နိုင်ငံရေးအခြေအနေကို သိသိသာသာ ပြောင်းလဲစေခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။

ထိုတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် အစ္စရေးအစိုးရတို့သည် ရှေ့ဆက်ရခက်သော နိုင်ငံရေး လမ်းမဆုံး အခြေအနေနှင့် ရင်ဆိုင်နေရပြီး ၎င်းတို့၏ မဟာဗျူဟာမြောက် ရွေးချယ်စရာများမှာလည်း ကျဉ်းမြောင်းလာခဲ့ပါတယ်။

အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်သည် ဒေသတွင်း အင်အားချိန်ခွင်လျှာကို တီဟီရန် (အီရန်) ဘက်သို့ အသာစီးရရှိသွားစေခဲ့ပြီး အီရန်၏ နိုင်ငံရေးသြဇာမှာ ပိုမိုအားကောင်းလာကြောင်း အဆိုပါ သုံးသပ်ချက်တွင် ဖော်ပြထားပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha