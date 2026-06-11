အီရန်နှင့်ပတ်သက်၍ ကာတာစော်ဘွား ထရမ့်နှင့် တယ်လီဖုန်းဖြင့် ဆွေးနွေး

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Farsnews၏အစီရင်ခံစာအရ ကာတာစော်ဘွား ရှိက်ခ် သမီးမ် ဘင်န် ဟမ်ဒ်ဒွန်စ်စာနီ သည် အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်နှင့် တယ်လီဖုန်းဖြင့် ဆွေးနွေးမှုတွင် ဒေသတွင်းတင်းမာမှုများ လျှော့ချရန် သံတမန်ရေးဆိုင်ရာ ကြိုးပမ်းမှုများနှင့် တီဟီရန်နှင့် ဝါရှင်တန်အကြား ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ဆက်စပ်သော နောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်။
ကာတာစော်ဘွား(ဘုရင်) ၏ တရားရုံးမှ ထုတ်ပြန်သော ကြေညာချက်တစ်ခုအရ နှစ်ဖက်စလုံးသည် ဤဆွေးနွေးပွဲတွင် အမေရိကန်နှင့် အီရန်အကြား ရရှိခဲ့သော ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုများနှင့် နားလည်မှုများ၏ ရလဒ်များ ကို ဆွေးနွေး ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ တီဟီရန်နှင့် ဝါရှင်တန်အကြား ပြုလုပ်ခဲ့သော ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးမှု များသည် ညှိနှိုင်းမှုများအတွင်း ရရှိခဲ့သော နားလည်မှုများတွင် တိုးတက်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ ကြောင်း ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားပါတယ်။
အစီရင်ခံစာအရ ထရမ့်သည် ဤတယ်လီဖုန်းဖြင့် ဆွေးနွေးမှုတွင် အမေရိကန်နှင့် အီရန်အကြား ရရှိခဲ့သော နားလည်မှုများကို သက်ဆိုင်ရာပါတီအားလုံးက သဘောတူညီထားပြီး ကာတာအပါအဝင် ဒေသတွင်းရှိ နိုင်ငံ များ ၏ ထောက်ခံမှုကို ရရှိထားကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်သမ္မတကလည်း နောက်ဆုံးအဆင့်များနှင့် အဆင့်များကို ပြီးမြောက်အောင် ဆက်လက် လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု ကြေညာခဲ့ပြီး သဘောတူညီချက်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးရန် အစီအစဉ်များကို ကြေညာရန် လိုအပ်သော ပြင်ဆင်မှုများ ပေးအပ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကို ဆောင်ရွက်နေကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် ကာတာနိုင်ငံ၏ စော်ဘွားက ဆွေးနွေးမှုနှင့် ငြိမ်းချမ်းသောနည်းလမ်းများဖြင့် ကွဲပြားမှုများကို ဖြေရှင်းရန် သံတမန်ရေးဆိုင်ရာ ကြိုးပမ်းမှုများကို ကြိုဆိုခဲ့သော်လည်း ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံ တကာ လုံခြုံရေးနှင့် တည်ငြိမ်မှုကို ခိုင်မာစေမည့်အပြင် ဒေသတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို တိုးချဲ့သည့် ကြိုးပမ်းမှုအားလုံးအတွက် ဒိုဟာ၏ ထောက်ခံမှုကို အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်၊ အီရန်မှ အဆိုပြုထားသော စာသားကို အမေရိကန်က လက်ခံပြီးနောက် အီရန်အစ္စလာမ်မစ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၏ အမြင့်ဆုံးအဖွဲ့အစည်းများမှ ၎င်း၏ ခွင့်ပြုချက် ရရှိရန် အလားအလာ မြင့်တက်လာကြောင်း Fars သတင်းဌာနသို့ အသိပေးသတင်းရင်းမြစ်များက ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
ဤသတင်းရင်းမြစ်များ၏ အဆိုအရ ကာတာအဖွဲ့သည် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် တီဟီရန်သို့ သွားရောက်လည်ပတ်စဉ် အမေရိကန်သည် နားလည်မှုစာချွန်လွှာတွင် အပိုဒ်များ ထပ်မံထည့်သွင်းခြင်းမှ နုတ်ထွက်ခဲ့ကြောင်း အီရန်အရာရှိများအား ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာ အီရန်တွင် နောက်ဆုံးအတည်ပြုချက်ကို စောင့်ဆိုင်း နေဆဲဖြစ်သော မူရင်းစာသားသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော် ယခုအချိန်အထိ အီရန်သည် နောက်ဆုံးတုံ့ပြန်မှု မပြုလုပ်သေးရုံသာမက ယခင်တောင်းဆိုချက်အတိုင်း ပြန်လည်လုပ်ဆောင်နေသူမှာ အမေရိကန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အမေရိကန်က အီရန်က အဆိုပြုထားတဲ့ စာသားကို လက်ခံလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီစာသားကို ပြန်လည်စစ်ဆေးဖို့ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်လို့ ထင်ရပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ၊ Al-Arabiya ရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းက ဒီညနေပိုင်းမှာ အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီ ဟာ စနေနေ့မှာ ပါကစ္စတန်ကို သွားရောက်ဖို့ စီစဉ်ထားတယ်လို့ သတင်းရင်းမြစ်တွေကို ကိုးကားပြီး ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က တီဟီရန်ကနေ ပြန်လာပြီးနောက် ကာတာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာ နောက်ဆုံးမူကြမ်းအတွက် အီရန်ရဲ့ အတည်ပြုချက်ကို ရရှိခဲ့တယ်လို့လည်း ရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းက ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment