  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

အီရန်ဟာဂျီ ၁၆၀၀၀ မိမိ နေရပ်ပြန်ရောက်

၉ ဇွန် ၂၀၂၆ - ၂၂:၃၄
News ID: 1825032
အီရန်ဟာဂျီ ၁၆၀၀၀ မိမိ နေရပ်ပြန်ရောက်

အီရန် အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့သမ္မတ နိုင်ငံ ၏ ဟာဂျီပေါင်း ၁၆၀၀၀သည် နေရပ်ပြန်ခဲ့ပြီး ဟာဂျီ ပေါင်း ၂၃၀၀ သည် လေကြောင်းဖြင့် ပြန်ရန် အထူးအစီအစဉ်များ ပြုလုပ်ထားပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

IRNA ၏ အဆိုအရ အီရန်အစ္စလာမ်မစ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၏ ဟဂျ် နှင့် ဇေယာရသ် အဖွဲ့အစည်း၏ ဒုတိယ အကြီးအကဲက ကျန်ရှိနေသော အီရန်ဟာဂျီများ အားလုံးသည်  ဇွန်လ ၁၂ ရက်နေ့တွင် အထူးလေယာဉ်များဖြင့် ပြန်မည် ဟု ကြေညာခဲ့ပါတယ်။

လေယာဉ်ခရီးစဉ်များနှင့်ပတ်သက်သည့် ကန့်သတ်ချက်အချို့ကြောင့် ဤဟာဂျီ များ မပြန်လာ သေးတာဖြစ် ကြောင်း  ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

ဟာဂျီပေါင်း ၁၆၀၀၀ သည် နေရပ်ပြန်ခဲ့ပြီး ကျန် ၂၃၀၀ မှာ ဇွန်လ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ပြန်လာကြမည် ဖြစ်ကြောင်း က ပြောကြား ခဲ့သည်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha