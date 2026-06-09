အီရန်ဟာဂျီ ၁၆၀၀၀ မိမိ နေရပ်ပြန်ရောက်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
IRNA ၏ အဆိုအရ အီရန်အစ္စလာမ်မစ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၏ ဟဂျ် နှင့် ဇေယာရသ် အဖွဲ့အစည်း၏ ဒုတိယ အကြီးအကဲက ကျန်ရှိနေသော အီရန်ဟာဂျီများ အားလုံးသည် ဇွန်လ ၁၂ ရက်နေ့တွင် အထူးလေယာဉ်များဖြင့် ပြန်မည် ဟု ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
လေယာဉ်ခရီးစဉ်များနှင့်ပတ်သက်သည့် ကန့်သတ်ချက်အချို့ကြောင့် ဤဟာဂျီ များ မပြန်လာ သေးတာဖြစ် ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဟာဂျီပေါင်း ၁၆၀၀၀ သည် နေရပ်ပြန်ခဲ့ပြီး ကျန် ၂၃၀၀ မှာ ဇွန်လ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ပြန်လာကြမည် ဖြစ်ကြောင်း က ပြောကြား ခဲ့သည်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment