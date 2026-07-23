အီရန်နှင့် စစ်ပွဲတွင် အမေရိကန်စစ်သား ၅၀၀ ကျော် ဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်း အမေရိကန်အရာရှိ ဝန်ခံ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ အစီရင်ခံစာအရ အမေရိကန်အရာရှိတစ်ဦးက အီရန်နှင့် စစ်ပွဲအတွင်း ဒဏ်ရာရခဲ့သည့် အမေရိကန်စစ်သားအရေအတွက်သည် ၅၀၀ ကျော်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။
အသေးစိတ်အရ အမေရိကန်သတင်းဌာန Associated Press က အမေရိကန်အရာရှိတစ်ဦးကို ကိုးကား၍ အီရန်နှင့် စစ်ပွဲအတွင်း ဒဏ်ရာရခဲ့သည့် အမေရိကန်စစ်သားအရေအတွက်မှာ ၅၀၀ ကျော်သွားပြီဟု ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
နှစ်ရက်အကြာကလည်း Associated Press က အီရန်နှင့် စစ်ပွဲအတွင်း သေဆုံးခဲ့သည့် အမေရိကန် စစ်သားအရေ အတွက်သည် ၁၇ ဦးအထိ ရှိလာပြီဟု သတင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ယင်းမတိုင်မီ အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက အီရန်ကို တိုက်ခိုက်မှုများ ပြုလုပ်ပြီးနောက် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည့် အမေရိကန်စစ်သားအရေအတွက်သည် ၄၂၇ ဦးအထိ ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
အစီရင်ခံစာတွင်လည်း ဒေသအတွင်း အီရန်ဘက်မှ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ဒုံးကျည်နှင့် ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် အမေရိကန်စစ်သားများ၏ သေဆုံးမှုနှင့် ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုဆိုင်ရာ တရားဝင်စာရင်းအင်းများအပေါ် တင်းကျပ်သော သတင်းထိန်းချုပ်မှု (censorship) ချမှတ်ထားကြောင်းလည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
တစ်ဖက်တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မာကို ရူဘီယိုကလည်း မကြာသေးမီက ပြောကြားရာတွင် ပြီးခဲ့သည့် သောကြာနေ့က အီရန်၏ ဒုံးကျည်တစ်စင်းသည် ဒုံးကျည်အများစုကို တားဆီးနိုင်ခဲ့သော်လည်း ဂျော်ဒန်နိုင်ငံ ၏ လေကြောင်းကာကွယ်ရေးစနစ်ကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment