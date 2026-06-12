အီရန်ရေတပ်က ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားသို့ ဝင်ရောက်လာသော ရေနံတင်သင်္ဘောကို ရပ်တန့်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ အီရန်ရေတပ်သည် သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များနှင့် ဆက်သွယ်ခြင်း မရှိဘဲ လိုအပ်သောညှိနှိုင်းမှုမရှိဘဲ အရေးပါသောပင်လယ်လမ်းကြောင်းသို့ ဝင်ရောက်လာသော ရေနံတင်သင်္ဘော တစ်စင်း၏ ရွေ့လျားမှုကို ရပ်တန့်ခဲ့ပါတယ်။
ဘန်ဒရ်အဘာစ် မှ ရရှိသော သတင်းများအရ အီရန်ရေတပ်ဝန်ထမ်းများသည် ချက်ချင်းအရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ရေနံတင်သင်္ဘောကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခွင့်မပြုခဲ့ဘဲ ၎င်း၏ရွေ့လျားမှုကို ရပ်တန့်ခဲ့ပါတယ်။
အစောပိုင်းတွင် ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်များက ဆီရစ်ကမ်းရိုးတန်းဒေသသို့ ပင်လယ်မှ ပေါက်ကွဲမှုကဲ့သို့သော အသံများကို ကြားခဲ့ရကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ကနဦးခန့်မှန်းချက်များအရ ဤအသံများသည် ဟော်မုဇ် ရေလက်ကြား ရှိ ရေကြောင်းသွားလာမှု စည်းမျဉ်းနှင့် ယာဉ်ကြောစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ဆက်စပ်သော အစီအမံများ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment