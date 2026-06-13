  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်« ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှု၏ ကြီးကျယ်မှုနှင့် မအ်စူမီးန်(အ.စ) ၏ သန့်ရှင်းမှု » ညီလာခံ ကျင်းပ

၁၃ ဇွန် ၂၀၂၆ - ၂၃:၃၆
News ID: 1826778
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်« ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှု၏ ကြီးကျယ်မှုနှင့် မအ်စူမီးန်(အ.စ) ၏ သန့်ရှင်းမှု » ညီလာခံ ကျင်းပ

နှစ်ရက်ကြာ « ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှု၏ ကြီးကျယ်မှုနှင့် မအ်စူမီးန်(အ.စ) ၏ သန့်ရှင်းမှု » ညီလာခံကို အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ လက်ခ်နောင်းမြို့ရှိ မိုအ်စစေဟ် သန်ဇီးမိုလ်မကာသစ်ဗ် ၏ ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ပညာရှင်များ၊ အတွေး အခေါ်ပညာရှင်များ၊ ကဗျာဆရာများ၊ သတင်းထောက်များနှင့် အရေးပါအရာရောက် ပုဂ္ဂိုလ်များ တက်ရောက်ခဲ့ ကြပါတယ်။ ပါဝင်သူများသည် ဟိုစိုင်းန်နီ ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှု၏ သန့်ရှင်းမှုကို ကာကွယ်ခြင်းကို အလေး ပေးပြောကြားကာ အယူသီးမှု၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မြှင့်တင်ခြင်း၊ ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့များ အကြား မကျန်းမာသော ယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့် မသင့်လျော်သော ကဗျာများကဲ့သို့သော အန္တရာယ်များကို သတိပေး ခဲ့ကြပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ လက်ခ်နောင်းမြို့ရှိ မိုအ်စစေဟ် သန်ဇီးမိုလ်မကာသစ်ဗ် ၏ ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင် နှစ်ရက်ကြာ « ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှု၏ ကြီးကျယ်မှုနှင့် မအ်စူမီးန်(အ.စ) ၏ သန့်ရှင်းမှု  » ညီလာခံကို ကျင်းပခဲ့ပြီး ပညာရှင်များ၊ အတွေး အခေါ်ပညာရှင်များ၊ ကဗျာဆရာများ၊ သတင်းထောက်များနှင့် အရေးပါအရာရောက် ပုဂ္ဂိုလ်များ တက်ရောက်ခဲ့ ကြပါတယ်။

ဝမ်းနည်းကြေကွဲခြင်းအခမ်းအနားများတွင် ရင်ဆိုင်နေရသော စိန်ခေါ်မှုများနှင့် အန္တရာယ်များကို ဆန်းစစ်သည့် ဤအစည်းအဝေးတွင် ပါဝင်သူများသည် ဟိုစိုင်းန်နီ အတွက် ဝမ်းနည်းကြေကွဲခြင်း၏ သန့်ရှင်းမှုကို ကာကွယ် ရန်နှင့် မသင့်လျော်သော ဓလေ့ထုံးစံများနှင့် အပြုအမူများကို ရင်ဆိုင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း အလေး ပေးပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။

အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်« ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှု၏ ကြီးကျယ်မှုနှင့် မအ်စူမီးန်(အ.စ) ၏ သန့်ရှင်းမှု » ညီလာခံ / ဟိုစိုင်းန်နီ စုဝေးပွဲများ၏ သန့်ရှင်းမှုကို ကာကွယ်ခ

အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်« ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှု၏ ကြီးကျယ်မှုနှင့် မအ်စူမီးန်(အ.စ) ၏ သန့်ရှင်းမှု » ညီလာခံ / ဟိုစိုင်းန်နီ စုဝေးပွဲများ၏ သန့်ရှင်းမှုကို ကာကွယ်ခ

ဤအစည်းအဝေးအစတွင် ကျော မိုအ်စစေဟ် သန်ဇီးမိုလ်မကာသစ်ဗ် ၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး H.I  ဆယက်ဒ် ဆဖီ ဟိုင်ဒဲရ်  က ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှုနယ်ပယ်တွင် ပြဿနာများနှင့် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများစွာကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပြီး ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှု၏ သန့်ရှင်းမြင့်မြတ်မှုကို ညှိုးနွမ်းစေခြင်း၊ ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှုများ ရွတ်ဆိုခြင်း (နောင်ဟာဖတ်ခြင်း ) နှင့် ရင်ဘတ်ကို ရိုက်ခြင်း (မာသန်မ်ပြုခြင်း) တွင် ဟန်ဆောင်မှုများ ပျံ့နှံ့နေခြင်း၊ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့များအကြား မကျန်းမာသော အငြင်းပွားမှုများနှင့် ယှဉ်ပြိုင်မှုများ၊ ကိုယ်ရေး ကိုယ်တာကြော်ငြာများ အတွက် ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှုကို အသုံးပြုခြင်း၊ မသင့်လျော်သော ဟေဂျာဗ် ပြဿနာ၊ နမာဇ် ချိန်များကို ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှုအစီအစဉ်များ(အဇါဒါရီများ) တွင် တိုက်အောင်ပြု ခြင်း၊ လူမှုကွန်ရက်များ ပေါ်တွင် ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှုဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုများနှင့် စစ်မှန်ပြီး ရိုးရာဝမ်းနည်းပူဆွေးမှုနည်းလမ်းများကို ထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်ခြင်းကဲ့သို့သော ပြဿနာများကို ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha