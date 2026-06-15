အမေရိကန်နှင့်အီရန်အစ္စလာမ်မစ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံတို့သည်စစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ရန်နားလည်မှုစာချွန်လွှာ ချုပ်ဆို ရန်သောကြာနေ့တွင်ဆွစ်ဇာလန်၌လက်မှတ်ရေးထိုးမည်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ် ရှာဗါဇ်ရှရစ်ဖ် က အမေရိကန်နှင့် အီရန်တို့သည် ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်တစ်ရပ် ရရှိထားပြီးဖြစ်ပြီး ဤသဘောတူညီချက်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းကို သောကြာနေ့တွင် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်လ် ထရမ့် ကလည်း သဘောတူညီချက်ပြီးစီးကြောင်း အတည်ပြုခဲ့ပြီး အီရန်ဆိပ်ကမ်းများအပေါ် အမေရိကန်၏ ပိတ်ဆို့မှုကို ရုပ်သိမ်းကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ အီရန်ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကာဇင်းမ် ဂရီးဗ် အာဗါဒီ ကလည်း သဘောတူညီချက်၏ စာသားကို အပြီး သတ်ပြီး ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်၏ လူမှုကွန်ရက် "X" တွင် ပို့စ်တစ်ခုတွင် ကြေညာခဲ့သည့်အတိုင်း လက်ဘနွန်အပါအဝင် စစ်မျက်နှာအားလုံးတွင် စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုများကို ချက်ချင်းနှင့် အပြီးအပိုင် ရပ်ဆိုင်းရန် နှစ်ဖက်စလုံးက သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။
ရှာဗါဇ်ရှရစ်ဖ် က သဘောတူညီချက်၏ တရားဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားကို ၂၀၂၆ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၉ ရက်၊ သောကြာနေ့တွင် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၌ ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး အီရန် ပြက္ခဒိန်အရ ၁၄၀၅ ခုနှစ်၊ ခိုရ်ဒါဒ်လ ၂၉ ရက်နှင့် ကိုက်ညီကြောင်း ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ထို့အပြင် ၎င်းက သဘောတူညီချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဖြင့် ကြားဝင်ညှိနှိုင်းသူများ သည် ယခုအပတ်အတွင်း အစည်းအဝေးများစွာ ကျင်းပရန် လုပ်ငန်းစဉ်ကို အထောက်အကူပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန်အပေါ် အမေရိကန်ရေတပ်ပိတ်ဆို့မှုကို ရုပ်သိမ်းခြင်း
တစ်ဖက်တွင်မူ ဒေါ်နယ်လ် ထရမ့် က ၎င်း၏ လူမှုကွန်ရက် Truth Social တွင် အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံနှင့် သဘောတူညီချက်သည် ယခုအခါ ပြီးစီးသွားပြီဟု ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ အားလုံးကို ဂုဏ်ယူ ပါကြောင်း ရေးသားထားပါတယ်။
ဤသဘောတူညီချက်အပေါ် အခြေခံ၍ ဟော်မုဇ် ရေလက်ကြားကို အခကြေးငွေမယူဘဲ ဖွင့်ရန်နှင့် အမေရိကန် ရေတပ်ပိတ်ဆို့မှုကို ချက်ချင်းရုပ်သိမ်းရန် အမိန့်ထုတ်ပြန်မည်ဟု ၎င်းက ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ထရမ့်က ဆက်လက်၍ “ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က သင်္ဘောတွေကို ကျွန်တော် ပြောချင်တာကတော့ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အင်ဂျင်တွေကို နှိုးကြပါ၊ ရေနံများကိုအဟန့်အတား မရှိ တင်ပို့ရောင်းချ ကြပါ ” ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန်၏ အတည်ပြုချက်
အီရန်တွင် ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကာဇင်းမ် ဂရီးဗ် အာဗါဒီ က နားလည်မှုစာချွန်လွှာ၏ စာသားကို အပြီး သတ်ပြီး ဖြစ်ပြီး ယခုအပတ် သောကြာနေ့တွင် ဂျီနီဗာ၌ လက်မှတ်ရေးထိုးမည်ဟု ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
ကာဇင်းမ် ဂရီးဗ် အာဗါဒီ က “ဒီနေ့မှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ နားလည်မှုစာချွန်လွှာနဲ့ ဒီအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အမြင်တွေ၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တီဟီရန်မှာ ကာတာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့ အချိန်အတော်ကြာ ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်” လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်နဲ့ နားလည်မှုစာချွန်လွှာရဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို တရားဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးနောက် ထုတ်ပြန်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ တီဟီရန်မှာ နားလည်မှုစာချွန်လွှာမှာပါတဲ့ အမေရိကန်ရဲ့ ကတိကဝတ်တွေ အကောင်အထည်ဖော်မှုကို စောင့်ကြည့်ဖို့ သီးခြားအစီအစဉ်တွေ ရှိတယ်လို့လည်း သူက ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment