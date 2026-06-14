  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

“နင်က ဉာဏ်မရှိဘူး” ဆိုပြီး ဒေါ်နယ်ထရမ့်က နေတန်ယာဟုကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်ပြောကြားခဲ့ကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောဆို

၁၄ ဇွန် ၂၀၂၆ - ၂၂:၂၇
News ID: 1827202
“နင်က ဉာဏ်မရှိဘူး” ဆိုပြီး ဒေါ်နယ်ထရမ့်က နေတန်ယာဟုကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်ပြောကြားခဲ့ကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောဆို

အမေရိကန် သမ္မတဟောင်း ဒေါ်နယ်ထရမ့် က ၎င်းနှင့် အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ် ဘင်ဂျမင် နေတန်ယာဟု တို့အကြား ဖြစ်ပွား ခဲ့သော တင်းမာမှုအချို့ကို ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပြီး၊ နေတန်ယာဟုအား “ဉာဏ်ပညာမရှိသူ” ဟု တိုက်ရိုက်ဝေဖန်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

မကြာသေးမီက Axios သတင်းဌာနနှင့် ပြုလုပ်ခဲ့သော အင်တာဗျူးတစ်ခုတွင် ဒေါ်နယ်ထရမ့်က ၎င်း၏ သမ္မတသက်တမ်းအတွင်းနှင့် နောက်ပိုင်း ဖြစ်ရပ်များအပေါ် ပြန်လည်သုံးသပ်ရင်း နေတန်ယာဟုအပေါ် ထားရှိသည့် ၎င်း၏ သဘောထားကို ထုတ်ဖော်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ထရမ့်က ၎င်းအနေဖြင့် နေတန်ယာဟုအား “မင်းမှာ ဉာဏ်မရှိဘူး” (You don’t have sense) ဟု ပြတ်ပြတ်သားသား ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း ဆိုပါတယ်။

ဝေဖန်မှုနောက်ကွယ်မှ အကြောင်းရင်းများ

ထရမ့်၏ ယခုကဲ့သို့ ပြင်းထန်သော ဝေဖန်မှုများသည် အဓိကအားဖြင့် အောက်ပါအချက်များကြောင့် ဖြစ်နိုင် သည်ဟု နိုင်ငံရေးလေ့လာသူများက သုံးသပ်ကြပါတယ်။

၁။ နိုင်ငံရေးအရ သစ္စာစောင့်သိမှု - ၂၀၂၀ အမေရိကန် ရွေးကောက်ပွဲအပြီးတွင် နေတန်ယာဟုက ဂျိုးဘိုင်ဒင်အား အလျင်အမြန် ဂုဏ်ပြုစကားပြောကြားခဲ့ခြင်းအပေါ် ထရမ့်က စိတ်ပျက်ခဲ့ခြင်း။

၂။ ဒေသတွင်း လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များ - အစ္စရေး၏ လုံခြုံရေးနှင့် စစ်ရေးဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက် အချို့တွင် နေတန်ယာဟု၏ ကိုင်တွယ်ပုံကို ထရမ့်က အားမရခြင်း။

အစ္စရေးနှင့် အမေရိကန် ဆက်ဆံရေးအပေါ် သက်ရောက်မှု

ဒေါ်နယ်ထရမ့်သည် မိမိ ၏ သမ္မတသက်တမ်းအတွင်း အစ္စရေးနိုင်ငံအတွက် အမေရိကန်သံရုံးကို ဂျေရုဆလင်သို့ ပြောင်းရွှေ့ပေးခြင်းအပါအဝင် အရေးပါသော ထောက်ခံမှုများ ပေးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် ယခုကဲ့သို့ ခေါင်းဆောင် နှစ်ဦးအကြား ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ တင်းမာမှုများ ထွက်ပေါ်လာခြင်းသည် ရှေ့လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲများ နှင့် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး အနာဂတ်အပေါ် မည်ကဲ့သို့ သက်ရောက်မှုရှိလာမည်ကို စောင့်ကြည့်ရမည် ဖြစ်ပါတယ်။

လက်ရှိတွင် နေတန်ယာဟု၏ ရုံးခန်းဘက်မှ ယခုပြောကြားချက်နှင့် ပတ်သက်၍ တစ်စုံတစ်ရာ တုံ့ပြန်ခြင်း မရှိသေးသော်လည်း၊ ဤသတင်းသည် နိုင်ငံတကာ နိုင်ငံရေးလောကတွင် အတော်လေး ဂယက်ရိုက်ခတ်လျက် ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha