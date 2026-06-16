  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

အမေရိကန် B-52 ဗုံးကြဲလေယာဉ် ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင် ပျက်ကျ၊ လေယာဉ်အမှုထမ်း ၈ ဦး သေဆုံး

၁၆ ဇွန် ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၆
News ID: 1828153
အမေရိကန် B-52 ဗုံးကြဲလေယာဉ် ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင် ပျက်ကျ၊ လေယာဉ်အမှုထမ်း ၈ ဦး သေဆုံး

အမေရိကန်လေတပ် B-52 Stratofortress မဟာဗျူဟာမြောက် ဗုံးကြဲလေယာဉ်တစ်စင်းသည် ကယ်လီဖိုးနီးယား ပြည်နယ်၊ မိုဟာဗီသဲကန္တာရရှိ အက်ဒ်ဝပ်လေတပ်စခန်းမှ ပျံတက်စဉ် ပျက်ကျပြီး မီးလောင်ခဲ့ ပါတယ်။ လေယာဉ် အမှုထမ်း ရှစ်ဦးစလုံး မတော်တဆမှုတွင် သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

နျူကလီးယားနှင့် သမားရိုးကျဗုံးများ သယ်ဆောင်နိုင်သော အင်ဂျင်ရှစ်လုံးပါ လေယာဉ်သည် မနေ့က ၎င်း၏ ရေဒါများကို အဆင့်မြှင့်တင်ရန် ပုံမှန်စမ်းသပ်မှုမစ်ရှင်တစ်ခုကို လုပ်ဆောင်နေစဉ် အက်ဒ်ဝပ်အခြေစိုက်စခန်းရှိ လေယာဉ်ပြေးလမ်းမှ ပျံတက်ပြီး မကြာမီ ပျက်ကျခဲ့ပါတယ်။ မိုင်ပေါင်းများစွာမှ မြင်နိုင်သော လေယာဉ် ပျက်ကျရာနေရာမှ မီးခိုးမည်းထူထပ်စွာ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။

အမေရိကန်လေတပ်ဗိုလ်မှူးကြီး James Hayes သည် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုတွင် လေယာဉ် အမှုထမ်းများ သည် စစ်ဘက်ဝန်ထမ်းများ၊ အစိုးရကန်ထရိုက်တာများနှင့် အရပ်သားများ ရောနှောပါဝင်ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ လေယာဉ်ထုတ်လုပ်သူ Boeing က ၎င်း၏ဝန်ထမ်းနှစ်ဦးသည် သေဆုံးသူများတွင် ပါဝင် ကြောင်း အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။

ပျက်ကျမှု၏ တိကျသောအကြောင်းရင်းကို မသိရသေးဘဲ စုံစမ်းစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်သည်။ လော့စ်အိန်ဂျလိစ်မြို့ မြောက်ဘက် မိုင် ၁၀၀ (၁၆၁ ကီလိုမီတာ) အကွာရှိ လေယာဉ်ပျက်ကျရာနေရာမှ ပုံများတွင် ဘောလုံးကွင်း ထက်ပင် ပိုကြီးသော မီးလောင်ပျက်စီးနေသော ဧရိယာကို ပြသထားပါတယ်။

B-52 Stratofortress သည် လက်နက်နှင့် ပစ္စည်းကိရိယာများကို ပေါင် ၇၀,၀၀၀ (၃၁,၇၅၀ ကီလိုဂရမ်) အထိ သယ်ဆောင်နိုင်သော အကွာအဝေးမြင့်၊ အသံအောက်လေယာဉ်တစ်စင်းဖြစ်သည်။ လေကြောင်း မတော် တဆမှုမှတ်ပုံတင်ရုံး ၏ အဆိုအရ ၂၀၁၆ ခုနှစ် မေလတွင် ဂူအမ်ကျွန်းပေါ်တွင် အလားတူမော်ဒယ်တစ်ခု ပျက်ကျခဲ့ပြီး လေယာဉ်အမှုထမ်းခုနစ်ဦးစလုံး အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ၎င်းသည် B-52 ပါဝင်သည့် ပထမဆုံးသော အသက်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်စေသော မတော်တဆမှုဖြစ်ပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha