ရေတပ်ပိတ်ဆို့မှုကို ရုပ်သိမ်းပြီးနောက် အီရန်သင်္ဘောများ ထွက်ခွာ၊ နားလည်မှုစာချွန်လွှာ၏ ပထမဆုံး လက်တွေ့ အောင်မြင်မှု

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ကုန်ပစ္စည်းများကို သယ်ဆောင်လာသော အီရန် ရေနံတင်သင်္ဘောသုံးစင်း နှင့် ကုန်တင်သင်္ဘောနှစ်စင်းသည် အမေရိကန်ရေတပ်ပိတ်ဆို့မှုကို ရုပ်သိမ်းပြီးနောက် ၎င်းတို့၏ခရီးစဉ်ကို အောင်မြင်စွာပြန်လည်စတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
သတင်းများအရ သင်္ဘောများသည် တနင်္လာနေ့ညနေပိုင်းတွင် နိုင်ငံတကာရေပိုင်နက်ကို အတားအဆီးမရှိဘဲ ဖြတ်သန်းသွားခဲ့ပြီး ၎င်းသည် အီရန်နှင့် အမေရိကန်အကြား မကြာသေးမီက လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သော နားလည်မှုစာချွန်လွှာ၏ ပထမဆုံးလက်တွေ့အောင်မြင်မှုအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရပါတယ်။
ရေတပ်သတင်းရင်းမြစ်များ၏ အဆိုအရ အမေရိကန်ရေတပ်ပိတ်ဆို့မှုနှင့် အီရန်အပေါ် ပိတ်ဆို့မှုများကြောင့် သင်္ဘောများသည် လပေါင်းများစွာ သောင်တင်နေခဲ့သော်လည်း ယခုအခါ မည်သည့်အတားအဆီးမျှမရှိဘဲ ၎င်းတို့၏ဦးတည်ရာသို့ ထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
ပါကစ္စတန် နှင့် ကာတာတို့ ကြားဝင်စေ့စပ်ပေးသော နားလည်မှုစာချွန်လွှာ၏ နောက်ဆုံးစာသားကို ထုတ်ပြန်ပြီး ၂၄ နာရီအတွင်း ယင်းဖြစ်ရပ် ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်ပြီး အမေရိကန်၏ အီရန်အပေါ် ရေတပ်ပိတ်ဆို့မှုကို ချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်နှင့် မျက်နှာစာအားလုံးတွင် ရန်လိုမှုများ အဆုံးသတ်ရန် တောင်းဆိုထားပါတယ်။
အီရန်၏ အမြင့်ဆုံးအမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီ၏ အတွင်းရေးမှူးရုံးက တနင်္လာနေ့နံနက်တွင် တီဟီရန်နှင့် ဝါရှင်တန်တို့သည် အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေးစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုများကို ချက်ချင်းနှင့် အပြီးတိုင်ရပ်တန့်ရန်နှင့် အီရန်အပေါ် ရေတပ်ပိတ်ဆို့မှုကို ရုပ်သိမ်းရန် ပါဝင်မည့် စစ်ပွဲကို အဆုံးသတ်ရန် နားလည်မှုစာချွန်လွှာ၏ စာသားကို အပြီးသတ်ခဲ့ကြောင်း အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ ၏ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီ ၏ အဆိုအရ နှစ်နိုင်ငံမှ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များအကြား သောကြာနေ့တွင် ဆွစ်ဇာလန်တွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် မျှော်လင့်ရပြီး နားလည်မှုစာချွန်လွှာကို လက်မှတ်ရေးထိုးမည်ဖြစ်ပြီး ဆွေးနွေးပွဲအသစ်တစ်ခု စတင်မည်ဖြစ် ပါတယ်။
အစီရင်ခံစာအရ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် ဧပြီလတွင် အစ္စလာမာဘတ်ဆွေးနွေးပွဲများတွင် ၎င်း၏ ရည်မှန်း ချက်များ မအောင်မြင်ပြီးနောက် အီရန်အပေါ် ရေတပ်ပိတ်ဆို့မှုကို ချမှတ်ခဲ့သော်လည်း သဘောတူ ညီချက် အသစ်အပြီးတွင် အီရန်ရေနံတင်သင်္ဘောများနှင့် ကုန်သွယ်ရေးသင်္ဘောများသည် အီရန်နှင့် နိုင်ငံတကာ ရေပိုင်နက်များတွင် လွတ်လပ်စွာ သွားလာနိုင်တော့မည်ဖြစ်ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment