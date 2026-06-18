ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကို ဖြတ်သန်းရန် သင်္ဘော ၅၀၀ တန်းစီနေ - နိုင်ငံတကာ ရေကြောင်း အဖွဲ့အစည်း အကြီးအကဲ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
IRNAသတင်းဌာန၏အစီရင်ခံစာအရ နိုင်ငံတကာရေကြောင်းအဖွဲ့အစည်း အကြီးအကဲ Arsenio Dominguez က သင်္ဘော ၅၀၀ ကျော်သည် ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကို ဖြတ်သန်းခွင့်ရရှိရန် စောင့်ဆိုင်းနေကြောင်း ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်။
ဤသင်္ဘောများသည် ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကို ဘေးကင်းစွာဖြတ်သန်းနိုင်စေရန်အတွက် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
သင်္ဘောတင်ပို့မှုအပေါ် ခြိမ်းခြောက်မှုမရှိကြောင်း Arsenio Dominguez က ကျေနပ်ရမည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment