ညှိနှိုင်းမှုများသည် ရန်သူ၏ရပ်တည်ချက်ကို လက်ခံခြင်းနှင့် မတူညီပါ၊ အီရန်သည် ၎င်း၏အခြေအနေများကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ရန် စောင့်ဆိုင်းနေပါတယ်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ အစ္စလာမ်မစ်တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင် ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် ဆယက်ဒ် မွတ်ဂျ်သဗါ ဟိုစိုင်းန်နီ ခါမေနာအီ က အီရန်နှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအကြား နားလည်မှု စာချွန်လွှာကို အတည်ပြုခြင်းသည် အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားနှင့် ခုခံကာကွယ်ရေးတပ်ဦး၏ အခွင့်အရေးများကို ကာကွယ်ရန် အာမခံချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ ပေးအပ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ပြောကြားခဲ့သော်လည်း လာမည့် ဆွေးနွေးပွဲများသည် ရန်သူ၏ရပ်တည်ချက်ကို လက်ခံခြင်းနှင့် ညီမျှမည်မဟုတ်ကြောင်းနှင့် အီရန်နိုင်ငံသည် သဘောတူ ညီထားသော အခြေအနေများကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ရန် စောင့်ဆိုင်းနေမည်ဖြစ် ကြောင်း မိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန်နိုင်ငံအား မိန့်ခွန်းပြောကြားရာတွင် အစ္စလာမ်မစ် တော်လှန်ရေး၏ အထွတ်အထိပ်ခေါင်းဆောင် ဟဇရသ် အာယာ သွလ္လာဟ် ဆယက်ဒ် မွတ်ဂျ်သဗါ ဟိုစိုင်းန်နီ ခါမေနာအီ က သင်တို့သိရှိထားသည့်အတိုင်း အီရန်နှင့် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု သမ္မတများအကြား နားလည်မှုစာချွန်လွှာတစ်ရပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုး ထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း ပြော ကြားခဲ့ပါ တယ်။
ဤအဆင့်သို့ရောက်ရှိရန် သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များသည် စေတနာကောင်းနှင့် ကောင်းမွန် သော ရည်ရွယ်ချက် များ ဖြင့် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသော်လည်း အမေရိကန်သမ္မတမှာမူ အကူအညီမဲ့အခြေအနေတွင် ဤရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရန် နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနှင့် ဖိအားပေးနည်းဗျူဟာများကို အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း အစ္စလာမ်မစ် တော်လှန်ရေး၏ အထွတ်အထိပ်ခေါင်းဆောင် က မိန့်ကြား ကြားခဲ့ပါတယ်။
အစ္စလာမ်မစ် တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်က မူအရ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူ့မှာ ကွဲပြားတဲ့အမြင်ရှိတယ်လို့ ထပ်လောင်းမိန့် ကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အီရန် အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံသမ္မတဟာ အမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ အကြီးအကဲ အနေနဲ့ အီရန်နိုင်ငံနဲ့ ခုခံကာကွယ်ရေးတပ်ဦးရဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို သူကိုယ်တိုင်နဲ့ ကောင်စီဝင်တွေရဲ့ ကိုယ်စား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးမယ်လို့ အာမခံထားပြီး အပြည့် အဝတာဝန်ယူတဲ့အတွက် ခွင့်ပြုချက် ထုတ်ပေးခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်ဘက်က အလွန်အကျွံ ဒါမှမဟုတ် မတရားတဲ့ တောင်းဆိုမှုတွေ ပြုလုပ်ရင် အီရန်က ဘယ်တော့မှ လိုက်လျောမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ အီရန် သမ္မတက ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောကြားခဲ့တယ်လို့လည်း အစ္စလာမ်မစ် တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင် ကမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။
အစ္စလာမ်တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်က အခုအချိန်ကစပြီး မိမိ နှင့် ဘုန်းကြီးတဲ့ အီရန်နိုင်ငံဟာ သဘောတူ ထားတဲ့ အခြေအနေတွေကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ စောင့်မျှော်နေတယ်လို့ မိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။
အနာဂတ်မှာ တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးမှုတွေက အီရန်ဟာ ရန်သူရဲ့ အတွေးအခေါ်တွေ ဒါမှမဟုတ် တောင်းဆိုမှုတွေကို လက်ခံနေတယ်လို့ ဘယ်တော့မှ မဆိုလိုဘူးလို့ သူက ရှင်းလင်းမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။
သဝဏ်လွှာရဲ့ အဆုံးမှာ အနန္တတန်ခိုးရှင် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်က အေမာမ် မဟ်ဒီ (အ.စ.) ရဲ့ ဆုတောင်းချက် တွေကနေတစ်ဆင့် အီရန်နိုင်ငံကို အောင်ပွဲ၊ အောင်မြင်မှုနဲ့ ကြီးကျယ်တဲ့ အောင်ပွဲတွေကို ပေးသနား တော်မူပါ စေလို့ ဆုတောင်းခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment