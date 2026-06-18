စစ်ပွဲကို အဆုံးသတ်ရန် သဘောတူညီချက်ရရှိရန် ပါကစ္စတန်၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကို အီရန်နိုင်ငံမှ အမြဲအမှတ်ရနေမည်ဖြစ်ကြောင်း အီရန်သမ္မတ ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အီရန် အစ္စလာမ်မစ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ သည် ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် တယ်လီဖုန်းဖြင့် စကားပြောဆိုရာတွင် ပါကစ္စတန် အစိုးရ အား တင်းမာမှုများကို လျှော့ချရန်နှင့် သံတမန်ရေးရာ ကြိုးပမ်းမှုများကို မြှင့်တင်ရန် စာနာမှု၊ တာဝန်ယူမှုနှင့် ဆင်ခြင်တုံတရားဖြင့် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများအတွက် စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့် ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ် မိုဟမ္မဒ် ရှာဗါဇ်ရှရစ်ဖ် ၊ ပါကစ္စတန်တပ်မတော်အကြီးအကဲ ဖီမာရှယ် ဆယက်ဒ် အာစင်မ် မိုနီရ် နှင့် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဆယက်ဒ် မိုဟ်စသင်နကဝီ တို့၏ ကြားဝင်ညှိနှိုင်းမှု လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ညှိနှိုင်းမှုများကို လွယ်ကူချောမွေ့စေခဲ့သည့် တည်ဆောက်မှုဆိုင်ရာ အခန်းကဏ္ဍနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ကျေးဇူး တင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပြီး စစ်ပွဲကို အဆုံးသတ်ရန် ကနဦး သဘောတူညီချက်တစ်ရပ်ကို အဆုံး သတ်နိုင်ခဲ့ ပါတယ်။
ပါကစ္စတန်အာဏာပိုင်များ၏ စေတနာ၊ အစ္စလာမ်ညီအစ်ကိုတော်များနှင့် ဒေသတွင်း တာဝန်ယူမှုတို့ကို အခြေခံ သည့် ဤချဉ်းကပ်မှုသည် နှစ်နိုင်ငံအကြား စာနာမှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏ အဖိုးတန်သော ဖော်ပြချက် တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ပက်ရှ်ကီယန်က အလေးပေးပြောကြားခဲ့ သူက “ဤထိလွယ်ရှလွယ်သော အခါသမယတွင် ပါကစ္စတန်အစိုးရနှင့် ပြည်သူများ၏ ရိုးသားပြီး ကြိုးစားအားထုတ်မှုများသည် အီရန်နိုင်ငံ၏ သမိုင်းဝင် အမှတ် တရ များတွင် အမြဲရှင်သန်နေမည်ဖြစ်ပြီး အီရန် အစ္စလာမ်မစ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံသည် ဤကောင်း မွန်သော ရည်ရွယ် ချက် ရှိရှိ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် အမြဲကျေးဇူးတင်နေမည်” ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment