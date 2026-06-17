  1. Home
  2. ယဉ်ကျေးမှု
  3. အဗ်နာ နှင့် ပရိတ်သတ်များ

ဟဇရသ် အုမရ် (ရ.သွေ) သည် မုဟရမ်လ ပထမရက်တွင် ဝဖါသ် (သို့မဟုတ်) ရှဟီးဒ် ဖြစ်ခဲ့ပါသလား?

၁၇ ဇွန် ၂၀၂၆ - ၂၂:၀၂
News ID: 1828636
ဟဇရသ် အုမရ် (ရ.သွေ) သည် မုဟရမ်လ ပထမရက်တွင် ဝဖါသ် (သို့မဟုတ်) ရှဟီးဒ် ဖြစ်ခဲ့ပါသလား?

ဟဇရသ် အုမရ် (ရ.သွေ) သည် မုဟရမ်လ ပထမရက်တွင် ဝဖါသ် (သို့မဟုတ်) ရှဟီးဒ် ဖြစ်ခဲ့ပါသလား? ဟူသော မေးခွန်းကို ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှ နာမည်ကျော် စွန်နီအာလင်မ် မုဖ်သီ အဗ်ဒုလ်ဘာကီး အခွန်ဇါဒဟ်က ဖြေကြားပေး ထားပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

အထက်ပါမေးခွန်းကို ရှီအဟ်အာလင်မ် H.I ဆယက်ဒ် ရှဲဟ်ဗါဇ် အစ္စဖဟာနီက ၎င်း၏ YouTube Live Debate အစီအစဉ်တွင် မုဖ်သီ အဗ်ဒုလ်ဘာကီး အခွန်ဇါဒဟ်အား မေးမြန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

မုဖ်သီဆပ်က အောက်ပါအတိုင်း ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။

ဟဇရသ် အုမရ် (ရ.သွေ) ၏ ရှဟာဒသ်နှင့် ပတ်သက်၍ ပြောရလျှင်၊ မုဟရမ်လတွင် ရှဟာဒသ် ဖြစ်ခဲ့သည်ဆိုခြင်းမှာ မဟုတ်ပါ။ ယင်းအချက်မှာ ထင်ရှားပါသည်။ သို့သော် ဒဖ်န် (သင်္ဂြိုဟ်) ခဲ့သောရက်သည် မုဟရမ်လ ၁ ရက်နေ့ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုနိုင်ပါတယ်။

စွန်နီ သမိုင်းပညာရှင်များ၏ အဆိုအရ ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ကျော်ကြားသော အမြင် ၅ မျိုးခန့် ရှိပါတယ်။

ပထမအမြင်အရ ဟဇရသ် အုမရ် (ရ.သွေ) သည် ဇူလ်ဟစ်ဂျ်ဂျဟ်လ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ဝဖါသ် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး ၂၇ ရက်နေ့တွင် ဝဖါသ် ဖြစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

ဒုတိယအမြင်အရ ဒဏ်ရာရရှိပြီးနောက် ၁ရက်အကြာတွင် နောက် ၃ ရက်အကြာတွင် ရှဟာဒသ် ရရှိခဲ့သည်ဟု ဆိုထားပါတယ်။

ထို့အပြင် ရှီအဟ်များက စွန်နီများသည် မုဟရမ်လ ၁ ရက်နေ့ကို ဟဇရသ် အုမရ် (ရ.သွေ) ၏ ရှဟာဒသ်နေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ပြောဆိုခြင်းမှာ အေမာမ် ဟိုစိုင်းန် (အ.စ) ၏ ဝမ်းနည်းကြေကွဲဖွယ် ဖြစ်ရပ်ကို လျော့နည်းစေရန် ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ယူဆကြပါတယ်။

သို့သော် စွန်နီအမြင်အရ ထိုသို့မဟုတ်ဘဲ ဝမ်းနည်းကြေကွဲမှုမှာ နှစ်ဆတောင် ဖြစ်သွားသည်ဟု ယူဆကြပါတယ်။ အကြောင်းမှာ တမန်တော်မြတ် (ဆွ) ၏ ယောက်ကထီးတော် ဟဇရသ် အုမရ် (ရ.သွေ) ၏ ရှဟာဒသ်နှင့် တမန်တော် မြတ်မိုဟမ္မဒ်  (ဆွ) ၏ မြေးတော် အေမာမ် ဟိုစိုင်းန် (အ.စ) ၏ ရှဟာဒသ်တို့ကို အမှတ် ရစေသော ကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြပါတယ်။

နိဂုံးချုပ်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်၏ သုတေသနပြုချက်အရ ဟဇရသ် အုမရ် (ရ.သွေ) သည် မုဟရမ်လ ၁ ရက်နေ့တွင် ရှဟာဒသ် ဖြစ်ခဲ့သည်ဟု ဆိုရန် မမှန်ကန်ပါ။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha