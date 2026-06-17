လူတို့၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို လေးစားခြင်း

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အိုယွန်းနိုအက်ခ်ဗါရိုရ်ရေဇာကျမ်း မှ ရီဝါယသ်တော် လာရှိမှု ကို တင်ပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ရီဝါယသ်တော် တွင် အောက်ပါအတိုင်း အရဘီ စာသား လာရှိပါတယ်။
قال الامام الرضا علیه السلام:
مَنْ لَقِیَ فَقِیراً مُسْلِماً فَسَلَّمَ عَلَیْهِ خِلَافَ سَلَامِهِ عَلَی الْأَغْنِیَاءِ لَقِیَ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَهُوَ عَلَیْهِ غَضْبَانُ.
အေမာမ် ရေဇာ (အလိုင်ဟစ်စလာမ်) မိန့်တော် မူ၏။
« အကြင်မည်သူမဆို ဆင်းရဲသော မွတ်စလင်မ် တစ်ဦးနှင့် တွေ့သောအခါ၊ ချမ်းသာသူများအား စလာမ် ပေး သကဲ့သို့ မဟုတ်ဘဲ (ကွဲပြားစွာ စလာမ် ပေးမည်ဆို ပါက) ထိုသူသည် ကေယာမသ် နေ့တွင် အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် ၏ ရှေ့တော်မှောက်ရောက်သည့် အခါ အရှင်မြတ်၏ အမျက်တော်ကို ခံရလိမ့်မည်»
ကျမ်းကိုး ။ ။ အိုယွန်းနိုအက်ခ်ဗါရိုရ်ရေဇာကျမ်း ၊ အတွဲ ၂ ၊ စာမျက်နှာ ၅၇
ရှင်းလင်းချက် အကျဥ်း - အထက်ပါ ဟဒီးစ်တော် ကို ကြည့်ပြီးသုံးသပ်ရမည်ဆိုလျှင် လူတစ်ဦး၏ ချမ်းသာမှု၊ ဆင်းရဲမှုကို အခြေခံ၍ အရိုအသေ၊ လေးစားမှုနှင့် ဆက်ဆံပုံများတွင် ခွဲခြားမှု မပြုသင့်ကြောင်း သင်ကြားပေးထား ပါတယ်။ လူအားလုံးကို တန်းတူ ဂုဏ်ပြုလေးစားစွာ ဆက်ဆံရန် အရေးကြီးကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
****************************************************************
END / 251
Your Comment