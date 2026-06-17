ရာမာလာမြို့ရှိ ဗလီများကို မီးရှို့ခြင်းသည် နိုင်ငံတကာဥပဒေများ ကို ချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ပါလက် စတိုင်း ရန်ပုံငွေအဖွဲ့များဝန်ကြီးဌာန ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
IRNAသတင်းဌာန၏အစီရင်ခံစာအရ ပါလက်စတိုင်း ရန်ပုံငွေအဖွဲ့များနှင့် ဘာသာရေးရေးရာဝန်ကြီးဌာနသည် ရာမာလာမြောက်ပိုင်း၊ ဂျယ်ဂျာလီယာနှင့် မာဇာရာ အယ်လ်နူဘာနီရပ်ကွက်နှစ်ခုရှိ ဗလီနှစ်ခုကို မီးရှို့ခြင်းကို ပြင်းထန်စွာ ရှုတ်ချကြောင်း ကြေညာချက်တစ်စောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ပါလက်စတိုင်း ရန်ပုံငွေအဖွဲ့များဝန်ကြီးဌာနက ဤရန်လိုသောလုပ်ရပ်များကို အလွန်အန္တရာယ်များသည်ဟု ဖော်ပြခဲ့ပြီး ၎င်းတို့သည် အစ္စလာမ်နှင့် ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးဆိုင်ရာ သန့်ရှင်းရာနေရာများကို ပစ်မှတ်ထားကာ လူထု၏ ခံစားချက်များကို နှိုးဆွပေးလိမ့်မည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်း၏ကြေညာချက်တွင် ပါလက်စတိုင်း ရန်ပုံငွေအဖွဲ့များဝန်ကြီးဌာနသည် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအား ထိုကဲ့သို့သော ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော ရာဇဝတ်မှုများနှင့် ရန်လိုသောလုပ်ရပ်များကို ချက်ချင်းရပ်တန့်ရန် တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
သတင်းဌာနများ၏ အဆိုအရ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နံနက်တွင် ဇီယွန်ဝါဒီအုပ်စုတစ်စုသည် ရာမာလာမြို့ရှိ ဗလီနှစ်ခုကို မီးရှို့ခဲ့ပြီး နံရံများပေါ်တွင် လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုဆိုင်ရာ ကြွေးကြော်သံများကို ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ဤအစီရင်ခံစာအရ ဧပြီလအစောပိုင်းတွင် အစ္စရေးစစ်သားတစ်ဦးသည် လက်ဘနွန်တောင်ပိုင်းရှိ ယေရှုရုပ်တုကို လှဲချပြီး တူဖြင့် ဦးခေါင်းကို ရိုက်ခွဲနေသည့် ဗီဒီယိုတစ်ခု ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ဗီဒီယိုသည် လူမှုမီဒီယာတွင် လျင်မြန်စွာ ပျံ့နှံ့သွားပြီး ယင်းလုပ်ရပ်အပေါ် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မုန်းတီးမှုများ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment