ဂျီနီဗာ၊ အီရန်၏ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ နှစ်ထပ်စံနှုန်းများသည် ရှုတ်ချဖွယ်ကောင်းကြောင်း အီရန်သံတမန်က ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ အီရန်သည် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်း၏ လူ့အခွင့်အရေးအပေါ် နှစ်ထပ်နှင့် ခွဲခြားဆက်ဆံသော သဘောထားကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်ခဲ့ပြီး အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေးတို့၏ ကျူးကျော်မှုဖြစ်ပွားပြီး တစ်နှစ်အကြာတွင်ပင် အီရန်သည် သားကောင်နိုင်ငံအဖြစ် မဟုတ်ဘဲ တာဝန်ယူမှုရှိသော ပါတီတစ်ခုအဖြစ် တင်ပြခံနေရကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဂျီနီဗာတွင် ကျင်းပသော ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ၏ ၆၂ ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးတွင် မိန့်ခွန်းပြောကြားရာတွင် ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ အီရန်အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် အလီဘာရိန်းနီ က ၂၀၂၅ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေးတို့၏ အီရန်အပေါ် ကျူးကျော်မှု တစ်နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် အီရန်သည် ၁၂ ရက်နှင့် ၄၀ ရက်ကြာ စစ်ပွဲများအတွင်း သေဆုံးခဲ့သော အပြစ်မဲ့ အရပ်သားထောင်ပေါင်းများစွာကို ဂုဏ်ပြုကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဤတိုက်ခိုက်မှုများ၏ သားကောင်များနှင့် အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူများ၏ အော်ဟစ်သံများကို နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်း၏ အများစုမှ လျစ်လျူရှုခဲ့ကြပါတယ်။
၂၀၂၅ ခုနှစ် ဇွန်လနောက်ပိုင်းတွင် အီရန်ပြည်သူများသည် တိုက်ရိုက်စစ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုများကို ဆက်လက် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည် သို့မဟုတ် နောက်ထပ်ကျူးကျော်မှုနှင့် ရှည်လျား သောဝိုင်းရံမှု၏ခြိမ်းခြောက်မှု အောက်တွင် ရှိနေခဲ့သော်လည်း လူ့အခွင့်အရေးတောင်းဆိုသည့်နိုင်ငံများသည် ဤအခြေအနေအပေါ် တိတ်ဆိတ်နေခဲ့ကြောင်း အလီဘာရိန်းနီက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ကျူးကျော်မှု၏သားကောင်ဖြစ်ခဲ့သောနိုင်ငံကို ပစ်မှတ်ထားသည့် လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက် ၆၁/၁ ကို အတည်ပြုခြင်းသည် နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးစနစ်၏ ဘက်မလိုက်မှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအပေါ် ပြင်းထန်သောမေးခွန်းများ ပေါ်ပေါက်စေပါတယ်။
အီရန်ပြည်သူများသည် ၎င်းတို့၏ဂုဏ်သိက္ခာ၊ လွတ်လပ်မှု၊ ယုံကြည်ချက်နှင့် ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ကို အလျှော့မပေးဘဲ တစ်နှစ်ကြာ ထူးကဲသောဇွဲလုံ့လကို ပြသခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန်နိုင်ငံသည် တိုက်ခိုက်ခံရမည့်ခြိမ်းခြောက်မှုအောက်တွင် ရှိနေချိန်တွင် အထွတ်အထိပ်ခေါင်းဆောင် အပါ အဝင် ၎င်း၏အရာရှိများကို ပစ်မှတ်ထားခံခဲ့ရပြီး အရပ်သားများကို လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများဖြင့် တိုက်ခိုက် ခဲ့ပြီး ကျောင်းများတွင် ပညာသင်ကြားနေသော ကလေးများနှင့် အမျိုးသမီးများကိုလည်း တိုက်ခိုက်ခဲ့ ကြောင်း အီရန်ကိုယ်စားလှယ်က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေများတွင် နိုင်ငံ တကာ ဥပဒေအရ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကာကွယ်ခွင့်ကို ကျင့်သုံးရန်မှလွဲ၍ အခြားရွေးချယ်စရာမရှိကြောင်း ၎င်းက ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
အီရန်၏တုံ့ပြန်မှုမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကာကွယ်ရန်နှင့် ချက်ချင်းခြိမ်းခြောက်မှုများကို ဖယ်ရှားရန်ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ နောက်ထပ်တင်းမာမှုများကို ကာကွယ်ရန်၊ ၎င်း၏နယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှုကို သေချာစေရန်နှင့် ၎င်း၏အရပ်သားလူဦးရေကို ကာကွယ်ရန်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အလီဘာရိန်းက ပါရှန်ပင်လယ်ကွေ့ဒေသကို လုံခြုံရေးကို ခွဲခြား၍မရသော မဟာဗျူဟာကျသော ဒေသတစ်ခု အဖြစ် ဖော်ပြခဲ့ပြီး ဒေသတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တည်ငြိမ်ရေးကို ပြင်ပအင်အားကြီးနိုင်ငံများ ဝင်ရောက် စွက်ဖက် မှုထက် ဒေသတွင်းနိုင်ငံများအကြား အပြန်အလှန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် လေးစားမှုဖြင့်သာ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အားနည်းချက်များနှင့် စိန်ခေါ်မှုများရှိနေသော်လည်း အီရန်နိုင်ငံသည် အပစ် အခတ်ရပ်စဲရေး ကို လက်ခံခဲ့ပြီး ဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် စုပေါင်းလုံခြုံရေးအတွက် ၎င်း၏တာဝန်ဖြစ်သည်ဟု ယူဆခဲ့ပါတယ်။
စစ်ပွဲကို အဆုံးသတ်ခြင်းသည် တိုက်ပွဲပြီးဆုံးသည်အထိ ကန့်သတ်မထားသင့်ဘဲ တာဝန်ခံမှု၊ ထိရောက်သော လျော်ကြေးပေးမှု၊ သားကောင်များအတွက် လျော်ကြေးပေးမှု၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် ၎င်းတို့၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းရန် လက်တွေ့ကျသော အစီအမံများဖြင့် လိုက်နာသင့်ကြောင်း၊ သို့မှသာ အတိတ်က ချိုးဖောက်မှုများကို ပြုပြင်နိုင်ပြီး အနာဂတ်တွင် ထိုကဲ့သို့သော ဖြစ်ရပ်များကို ကာကွယ်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment