အီရန်နှင့် စစ်ပွဲစတင်ချိန်တွင် ယူအေအီး အဆင့်မြင့် အရာရှိများ၏ အစ္စရေးသို့ လျှို့ဝှက်ခရီးစဉ် ပေါ်ထွက်လာ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းအေဂျင်စီ၏ အစီရင်ခံချက်အရ အီရန်ကို ဆန့်ကျင်သော အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေးတို့၏ စစ်ရေး လှုပ်ရှားမှုများ စတင်နေသည့် ကာလအစပိုင်းတွင် ယူအေအီး ၏ အဆင့်မြင့် လုံခြုံရေး အရာရှိများက အစ္စရေး ထိန်းချုပ်ထားသော နယ်မြေများသို့ လျှို့ဝှက် ခရီးစဉ် ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ဇိုင်ယွန်ဝါဒ မီဒီယာက ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
အစီရင်ခံချက်အရ အဆိုပါ ယူအေအီး အရာရှိများသည် မတ်လအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သော အဆိုပါ ခရီးစဉ်အတွင်း အစ္စရေး၏ အဆင့်မြင့် စစ်ရေး အရာရှိများနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး နှစ်ဖက်ကြား လုံခြုံရေးနှင့် ထောက်လှမ်းရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ဆိုင်ရာ ကိစ္စများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
ထိုခရီးစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လေယာဉ်မှာ ယူအေအီး အုပ်ချုပ်သူ မိသားစု၏ ကိုယ်ပိုင်အသုံးပြုမှုအတွက် သီးသန့်ထားရှိသည့် Boeing 737 ဖြစ်ကြောင်းလည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
ထို့အပြင် ပြီးခဲ့သည့် လတွင်လည်း အစ္စရေး ဝန်ကြီးချုပ်ရုံးမှ စစ်ပွဲအတွင်း ဘင်ယာမင် နေတန်ယာဟူးသည် ယူအေအီး သို့ လျှို့ဝှက် ခရီးစဉ် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ထိုနိုင်ငံ၏ အဆင့်မြင့် အရာရှိများနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း ဆိုခဲ့ပါတယ်။
အစီရင်ခံချက်အရ အီရန်ကို ဆန့်ကျင်သော စစ်ရေး လှုပ်ရှားမှုများအတွင်း နှစ်ဖက်ကြား မတူညီသော အဆင့်များ တွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ရှိနေခဲ့ကြောင်း ယခင်ကလည်း ထုတ်ဖော်ချက်များ ထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment