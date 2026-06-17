မုဟရမ်လကို စောင့်မျှော်ခြင်းဆိုတာ ... ။ ။ video

၁၇ ဇွန် ၂၀၂၆ - ၂၂:၀၆
News ID: 1828637
အဗ်နာ ။ ။ ဤဗီဒီယိုကလစ်တိုလေးတွင် H.I ဆယက်ဒ် အဘာစ် ချဗ်ရဝီက မုဟရမ်လကို စောင့်မျှော်ခြင်း၏ အဓိပ္ပာယ်ကို အောက်ပါအတိုင်း ရှင်းလင်းပြောကြားထားပါတယ်။ မုဟရမ်လ ရောက်ရှိပြီးနောက် အမှန်တရားနှင့် အမှားတရားကို မခွဲခြားတတ်သေးပါက၊ လူကြီးမင်းတို့ မဂျ်လစ် တက်ရောက်ခဲ့သည်ဟု မဆိုနိုင်ပါ။ မုဟရမ်လ ရောက်ရှိပြီးနောက် ဇွာလင်မ်များကို မမုန်းတီးသေးဘဲ၊ မဇ်လူးမ်များကို မချစ်မြတ်နိုးသေးပါက၊ လူကြီးမင်းတို့ထံ မုဟရမ်လသာ ရောက်ရှိလာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် အေမာမ် ဟိုစိုင်းန် (အ.စ) ကြွမြန်းရောက်ရှိလာခြင်း မဟုတ်ပါ။( တစ်နည်းအားဖြင့် မြန်မာလို နားလည်အောင်ပြောရမည်ဆိုလျင် မုဟရမ်လ ရောက်လာတိုင်း အေမာမ် ဟိုစိုင်းန် (အ.စ) ၏ သတင်းစကားများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ နှလုံးသားထဲ ရောက်ရှိပြီး လက်တွေ့ ကျင့်သုံးပြနိုင်ဖို့ အရေးကြီးကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ )
Your Comment