လက်ဘနွန်မှာ အစ္စရေး၏ စစ်ဆင်ရေးတွေကို ရပ်တန့်စေချင်တာမဟုတ်ကြောင်း၊ အီရန်နှင့် သဘောတူညီချက် ရဖို့ သာဖြစ်ကြောင်း ထရမ့်ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Farsnews၏အစီရင်ခံစာအရ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ် နရာင်ဒရာမိုဒီ နှင့် တွေ့ဆုံရာမှာ အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့် က အီရန်နဲ့ ဆွေးနွေးပွဲတွေနှင့် ဒေသတွင်း ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတွေအကြောင်း သတင်းထောက်တွေရဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဖြေကြားခဲ့ ပါတယ်။ အီရန်နှင့် နားလည်မှုစာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုးရေး ဖြစ်နိုင်ခြေကို ရည်ညွှန်းပြီး တီဟီရန် ဟာ သဘောတူညီချက်တစ်ခု ရရှိဖို့နဲ့ ပိုပြီး ပုံမှန်အခြေအနေတွေကို တွေ့ကြုံခံစားဖို့ ဆန္ဒရှိတယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပါ တယ်။
ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့ကို ဥရောပမိုင်းရှင်းသင်္ဘောတွေ စေလွှတ်နိုင်ခြေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထရမ့် က အမေရိကန်အနေနဲ့ ဒီအစီအမံကို မလိုအပ်ပေမယ့် ဥရောပနိုင်ငံတွေက အဲဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချရင် အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အကဲ ဖြတ်မယ် လို့လည်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ထရမ့် ၏ မိန့်ခွန်းရဲ့ နောက်ထပ်အပိုင်းတစ်ခုမှာ အမေရိကန်သမ္မတက ဝါရှင်တန်နဲ့ နယူးဒေလီကြား ကာကွယ် ရေးဆက်ဆံ ရေးကို အပြုသဘောဆောင်တယ်လို့ ဖော်ပြခဲ့ပြီး အိန္ဒိယကို တိုက်ခိုက်ရင် အမေရိကန်က အိန္ဒိယ ကို ထောက်ခံ မယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ သူသည် ဗင်နီဇွဲလားအပေါ် အမေရိကန်၏ မူဝါဒများကိုလည်း ထပ်မံ ကာကွယ်ခဲ့ပြီး ဤအစီအမံများသည် အမေရိကန်အတွက် သိသာထင်ရှားသော စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်များကို ယူဆောင်လာပေးသည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
လက်ဘနွန်တွင် အစ္စရေးစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုများ ရပ်တန့်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် မေးခွန်းကို ဖြေကြားရာတွင် ထရမ့်က အစ္စရေး၏ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ကို ထောက်ခံပြီး ဤစစ်ဆင်ရေးများကို ရပ်တန့်လိုခြင်း မရှိကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ထို့နောက် အီရန်နျူကလီးယားသဘောတူညီချက် (JCPOA) ကို ထပ်မံဝေဖန်ခဲ့ပြီး အမေရိကန်သည် သဘောတူညီချက်မှ နုတ်ထွက်ခြင်းသည် မှန်ကန်သောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အီရန်နှင့် ညှိနှိုင်းနေသော နားလည်မှုစာချွန်လွှာသည် အနာဂတ်တွင် ပိုမိုတရားဝင်သော သဘောတူညီချက်အတွက် လမ်းခင်းပေးနိုင် သည့် အသေးစိတ်နှင့် အရေးကြီးသော စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုအဖြစ် ထရမ့်က ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
သဘောတူညီချက်တစ်ခု မရရှိပါက ဖိအားပေးမှုနှင့် တင်းမာမှုဖြစ်စဉ် ပြန်လည်စတင်နိုင်ကြောင်း သတိပေးခြင်းဖြင့် နိဂုံးချုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အီရန်၏ နျူကလီးယားအစီအစဉ်နှင့်ပတ်သက်သည့် ပြောဆိုချက်များကို နိုင်ငံ တကာအဖွဲ့အစည်းများက အတည်မပြုရသေးဘဲ အမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေး အကဲဖြတ်ချက် အချို့က လည်း အီရန်၏ စစ်ရေးစွမ်းရည်များအပေါ် ကွဲပြားသောအမြင်ကို တင်ပြခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment