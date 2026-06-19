အီရန်လုံခြုံရေးကောင်စီက ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကို ဖြတ်သန်းသွားလာသော သင်္ဘောများမှ ရက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်း မည်သည့်အခကြေးငွေမျှ ကောက်ခံမည်မဟုတ်ကြောင်းပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ အီရန်အမြင့်ဆုံးအမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီက အစ္စလာမာဘတ် နားလည်မှုစာချွန်လွှာအရ ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကို ဖြတ်သန်းသွားလာလိုသော သင်္ဘောများထံမှ ရက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်း မည်သည့်အခကြေးငွေမျှ ကောက်ခံမည်မဟုတ်ကြောင်းနှင့် ၎င်း၏ကုန်ကျစရိတ်အားလုံးကို အီရန်အစိုးရ က ကျခံမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များအရ ကောင်စီမှ ထုတ်ပြန်သော ကြေညာချက်တွင် ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့ ရေလမ်း စီမံခန့်ခွဲမှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့အား နားလည်မှုစာချွန်လွှာ၏ ရည်မှန်းချက်များ အောင်မြင်စေရန်နှင့် ၎င်းတို့ကို အချိန်မီ တုံ့ပြန်ရန်အတွက် လက်ခံရရှိသော တောင်းဆိုချက်များကို လျင်မြန်စွာ လုပ်ဆောင်ရန် ညွှန်ကြား ထားကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
လက်ရှိထူးခြားသောအခြေအနေများနှင့် လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ရှိ လုံခြုံရေးခြိမ်းခြောက်မှုအချို့ကို ထောက်ရှု ၍ သင်္ဘောများ ဘေးကင်းစွာဖြတ်သန်းသွားလာနိုင်စေရန်နှင့် ရေကြောင်းမတော်တဆမှုများကို ရှောင်ရှား နိုင်ရန် အတွက် သင်္ဘောများသည် သတ်မှတ်ထားသောလမ်းကြောင်းများနှင့် အချိန်များအတိုင်း သွားလာ ရန် လိုအပ်ပြီး ရေကြောင်းသွားလာမှု တဖြည်းဖြည်းတိုးလာစေရန် လိုအပ်ကြောင်း ကြေညာချက်တွင် ဆက်လက်ဖော်ပြထား ပါတယ်။
အမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီ၏ အဆိုအရ ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကို ဖြတ်သန်းသွားလာရန်အတွက် အုပ်ချုပ် ရေးဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ပါရှန်း ပင်လယ်ကွေ့ ရေလမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုအာဏာပိုင်မှ နောက်ပိုင်းတွင် ထုတ်ပြန်မည်ဖြစ်ပါတယ်။
အစ္စလာမာဘတ် နားလည်မှုစာချွန်လွှာ၏ အပိုဒ် ၅ နှင့်အညီ အခြားကိစ္စရပ်များ၊ အထူးသဖြင့် မိုင်းရှင်းလင်း ရေးအပါအဝင် လိုအပ်သောအစီအမံများကို ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟုလည်း ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထား ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment