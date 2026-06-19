ကျွန်တော့်ကြောင့်မဟုတ်ရင် အစ္စရေးဆိုတာ ရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးထရမ့် ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Axios နဲ့ အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ် ထရမ့် က အစ္စရေးရဲ့ ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးဟာ သူ့ရဲ့ ထောက်ခံမှုအပေါ် မူတည်တယ်လို့ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ ပြောကြားချက်တွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ အစိုးရရဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ အပြုအမူကို ထိန်းချုပ်ဖို့ လိုအပ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
မနေ့ညက ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ အင်တာဗျူးမှာ ဒေါ်နယ် ထရမ့် က "ကျွန်တော့်ကြောင့်မဟုတ်ရင် အစ္စရေးဟာ ဒီနေ့မှာ ရှိလာမှာ မဟုတ်ဘူး" လို့ ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ သူက အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ် နေတန်ယာဟုနဲ့ သူ့ရဲ့ ဆက်ဆံရေးအကြောင်းလည်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်- "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဆက်ဆံရေးက ကောင်းမွန်ပေမယ့် သူ့ကို နည်းနည်းတော့ စိတ်ငြိမ်အောင် ထိန်းထားရမယ်" လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
လက်ဘနွန်ကို အစ္စရေးက တိုက်ခိုက်တာကို ရပ်တန့်နိုင်မလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ဖြေကြားရာမှာ "ဟုတ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့က ကျွန်တော့်ကို အရမ်းလေးစားပြီး ကျွန်တော်ပြောသမျှကို နားထောင်ကြလို့ပါ" လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
သောကြာနေ့က Channel 14 နှင့် အင်တာဗျူးတစ်ခုတွင် အစ္စရေးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Israel Katz က လက်ဘနွန်၊ ဆီးရီးယားနှင့် ဂါဇာတို့ကဲ့သို့သော သိမ်းပိုက်ထားသောနယ်မြေများတွင် အစိုးရ၏ စစ်ရေး တည်ရှိမှု ကို အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပြီး မည်သည့်ပါတီမှ အစ္စရေးကို အမိန့်ပေး၍မရကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ထရမ့်သည် ၎င်း၏မိန့်ခွန်း၏ အခြားအပိုင်းတစ်ခုတွင် အီရန်နှင့် မကြာသေးမီက သဘောတူညီချက်အပေါ် သဘောထားတင်းမာသော ရီပတ်ဘလီကန်များ၏ ဝေဖန်မှုကို တုံ့ပြန်ခဲ့ပြီး "ကျွန်တော်တစ်ချိန်က လေးစားခဲ့တဲ့ လူတချို့ကို အခု မလေးစားတော့ဘူး။ သူတို့က သဘောထားတင်းမာသူတွေပါ" ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ သဘောတူ ညီချက်သည် ဝါရှင်တန်၏ ကနဦးတောင်းဆိုချက်များနှင့် သွေဖည်သွားသည်ဟူသော ဝေဖန်မှုများကို တုံ့ပြန်သည့် အနေဖြင့် အမေရိကန်သမ္မတက လက်တွေ့တွင် ရရှိခဲ့သော ရလဒ်သည် အီရန်၏ "ခြွင်းချက်မရှိ လက်နက်ချခြင်း" နှင့် "အစိုးရပြောင်းလဲခြင်း" ကိုပင် ဆိုလိုကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပြီး အသေး စိတ်အချက် အလက်များကိုမူ ၎င်းက မဖော်ပြခဲ့ချေ။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment