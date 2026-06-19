သောကြာနေ့ အီရန်၊အမေရိကန်ဆွေးနွေးပွဲများ ဖျက်သိမ်းလိုက်ကြောင်း ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန မှ ကြေညာ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Farsnews၏အစီရင်ခံစာအရ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက အီရန်နှင့် အမေရိကန်အကြား ယနေ့ကျင်းပ ရန် စီစဉ်ထားသော ဆွေးနွေးပွဲများကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
ယခင်အစီအစဉ်နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် ထရမ့်၏ ဒုတိယလက်ထောက် JD Vance သည် ကြာသပတေးနေ့ ညတွင် ဆွစ်ဇာလန်သို့ မသွားရောက်နိုင်ကြောင်း အိမ်ဖြူတော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက နာရီပေါင်းများစွာက ကြေညာပြီးနောက် ယခုကြေညာချက် ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်ဖြူတော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ၏ အဆိုအရ ဆွေးနွေးပွဲ၏ နောက်တစ်ဆင့်နှင့် ဆက်စပ်သော အုပ်ချုပ်ရေး ဆိုင်ရာ အစီအစဉ်အချို့ကို ဖြေရှင်းရန် ပျက်ကွက်ခြင်းကြောင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ အီရန်နှင့် အမေရိကန်တို့သည် ယနေ့တွင် နောက်ဆုံးသဘောတူညီချက်ရရှိရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ၆၀ ရက်ကြာ ဆွေးနွေးပွဲ၏ ပထမဆုံးအစည်းအဝေးကို ကျင်းပရန် စီစဉ်ထားပါတယ်။
Vance သည် ဆွစ်ဇာလန်သို့ သွားရောက်ရန် ရည်ရွယ်ထားကြောင်း ကြာသပတေးနေ့တွင် ယခင်က ပြောကြားခဲ့ သော်လည်း ခရီးစဉ်၏ အတိအကျအချိန်ကို မသေချာသေးကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ကြာသပတေးနေ့ ညနေပိုင်းတွင် Al-Mayadeen News Network မှ ဖော်ပြချက်အရ အီရန်အစ္စလာမ္မစ်သမ္မတနိုင်ငံ ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့သည် လက်ဘနွန်တောင်ပိုင်းတွင် အစ္စရေး၏ တိုက်ခိုက်မှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေခြင်းကြောင့် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်မည့် ခရီးစဉ်ကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်ကြောင်း သိရပါတယ်။
ခရီးစဉ်ကို ရပ်ဆိုင်းခြင်းမပြုမီ အီရန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ရက်ပေါင်း ၆၀ ကြာ ဆွေးနွေးပွဲ၏ ပထမအကျော့ ကို စတင်ရန် ပြင်ဆင်နေကြောင်း သတင်းရင်းမြစ်က ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန်အနေဖြင့် အစ္စရေး စစ်ဆင်ရေးများနှင့် လက်ဘနွန်နယ်မြေအတွင်း ၁၀ ကီလိုမီတာအနက်အထိ ကျူးကျော်မှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေခြင်းသည် နားလည်မှုစာချွန်လွှာနှင့် မူဘောင်သဘောတူညီချက်၏ ပထမစာပိုဒ်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သတိပေးခဲ့ပါတယ်။
အီရန်နှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့အကြား ရရှိခဲ့သော ၁၄ ချက်ပါ နားလည်မှုစာချွန်လွှာ၏ ပထမစာပိုဒ်တွင် လက်ဘနွန်အပါအဝင် စစ်မျက်နှာအားလုံးတွင် စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုအားလုံးကို အဆုံးသတ်ရန် နှစ်ဖက်စလုံးက တာဝန်ရှိကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment