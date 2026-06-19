နေတန်ယာဟုက ထရမ့်နှင့် အရေးပေါ်တွေ့ဆုံရန် တောင်းဆို

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
IRNA ၏ အဆိုအရ အီရန်နှင့် အမေရိကန်၏ နားလည်မှုပြောင်းလဲမှုများသည် ဒေသတွင်း နိုင်ငံရေးလေထုကို ထိခိုက်စေသည့် အခြေအနေတွင် ဇိုင်ယွန်အစိုးရ၏ အာဏာသိမ်းဝန်ကြီးချုပ် နေတန်ယာဟုသည် အမေရိကန် သမ္မတ ထရမ့်နှင့် ချက်ချင်းတွေ့ဆုံရန် ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။
နေတန်ယာဟုသည် ထရမ့်နှင့် ၎င်း၏တွေ့ဆုံမှုတွင် ဟစ်ဇ်ဘိုလာကိစ္စနှင့် လုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ပြန်လည်စစ်ဆေးလိုကြောင်း သတင်းများထွက်ပေါ်နေပါတယ်။
ဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ အိမ်ဖြူတော်ရှိ သတင်းအချက်အလက်အပြည့်အစုံရရှိသော သတင်းရင်းမြစ်များက ဇိုင်ယွန်အစိုးရ၏ ဝန်ကြီးချုပ် နေတန်ယာဟုသည် လာမည့်ရက်အနည်းငယ်အတွင်း ဝါရှင်တန်တွင် အမေရိကန် သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်နှင့် တွေ့ဆုံရန် ကြိုးပမ်းနေကြောင်း ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment