  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အာရှ အနောက် နှင့် အရှေ့ အလယ် ပိုင်း

အမေရိကန် က အီရန်အား ပိတ်ဆို့ထားသည့် ပိုင်ဆိုင်မှုများထဲက အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးဖို့ အသင့်ဖြစ်နေကြောင်း အမေရိကန်မီဒီယာ ပြော

၂၁ ဇွန် ၂၀၂၆ - ၁၄:၁၀
News ID: 1830002
အမေရိကန် က အီရန်အား ပိတ်ဆို့ထားသည့် ပိုင်ဆိုင်မှုများထဲက အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးဖို့ အသင့်ဖြစ်နေကြောင်း အမေရိကန်မီဒီယာ ပြော

အမေရိကန်မီဒီယာများ၏ အဆိုအရ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှာ ကျင်းပတဲ့ ပထမအကျော့ ဆွေးနွေးပွဲ၏အဆုံးမှာ ဝါရှင်တန်က အီရန်ကို ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေထဲက အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးဖို့ စဉ်းစား နေပြီး အဲဒီ သဘောတူညီချက်ဟာ ကာတာနိုင်ငံက အီရန်ရဲ့ ဒေါ်လာ ၆ ဘီလီယံ ရန်ပုံငွေနဲ့ စတင်နိုင်ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

Mehr သတင်းဌာနရဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ အမေရိကန်သတင်းဝက်ဘ်ဆိုက် Axios က အမေရိကန်ဟာ အီရန်၏ ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေထဲက အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးဖို့ ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

ရုရှားမီဒီယာတွေကို ကိုးကားပြီး သတင်းမှာ ဝါရှင်တန်က ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှာ ကျင်းပတဲ့ ပထမအကျော့ ဆွေးနွေးပွဲဟာ အီရန်က နိုင်ငံတကာ အဏုမြူစွမ်းအင်အေဂျင်စီ စစ်ဆေးရေးမှူးတွေကို စစ်ဆေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပြီး အဆုံးသတ်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။

Axios ရဲ့ အဆိုအရ အမေရိကန်ဟာ အီရန်ရဲ့ ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ ဘဏ္ဍာရေးအရင်းအမြစ်တွေထဲက အစိတ် အပိုင်း တစ်ခုကို ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးဖို့ ဆန္ဒရှိပုံရပြီး ဒါဟာ ကာတာနိုင်ငံက အီရန်ရဲ့ ဒေါ်လာ ၆ ဘီလီယံ ရန်ပုံငွေနဲ့ စတင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမေရိကန် ဒါမှမဟုတ် အီရန်အာဏာပိုင်တွေဆီက တရားဝင်အတည်ပြုချက် မရှိသေးကြောင်း သိရပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha